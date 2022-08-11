Стадион: Летцигрунд
0'
1:0
11' ГолАфдияй Донис
2:0
26' ГолАфдияй Донис
33' Желтая карточкаПалмер Кэмерон
59' Желтая карточкаКупер Джэл
62' Желтая карточкаКамбери Линдрит
65' Желтая карточкаМакклин Кайл
81' Желтая карточкаХорншу Марк
3:0
84' ГолСантини Иван
90'+4
Ход матча
11'
26'
2:0
33'
59'
62'
65'
81'
84'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
18
Афдияй
Донис
25
Пеппер
Конор
17
МакКи
Крис
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
18 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
-
25 Пеппер КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
История личных встреч
Цюрих
Линфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|1
|Сантини Иван
|1
|0.5
|Тосин Айегун
|1
|0.5
|Ньонто Вильфред
|1
|0.5
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палмер Кэмерон
|2
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Холл Бен
|1
|0
|Роско Сэм
|1
|0
|Макклин Кайл
|1
|0
|Фэллон Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2
Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Цюрих 3:0 Линфилд
Исход игры
Цюрих
94.5% (120)
Ничья
3.1% (4)
Линфилд
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
23.33% (28)
Нет
76.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Цюрих
41.7% (53)
3:0 Цюрих
18.9% (24)
2:1 Цюрих
13.4% (17)
1:0 Цюрих
10.2% (13)
3:1 Цюрих
5.5% (7)
4:0 Цюрих
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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