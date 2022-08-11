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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Цюрих
3:0
Конец матча
Линфилд
0'
1:0
11' Гол
Афдияй Донис
2:0
26' Гол
Афдияй Донис
33' Желтая карточка
Палмер Кэмерон
59' Желтая карточка
Купер Джэл
62' Желтая карточка
Камбери Линдрит
65' Желтая карточка
Макклин Кайл
81' Желтая карточка
Хорншу Марк
3:0
84' Гол
Сантини Иван
90'+4

Ход матча

11'
Афдияй Донис
(Маркезано Антонио)
1:0
26'
Афдияй Донис
(Герреро Адрия)
2:0
33'
 
Палмер Кэмерон
46'
Красничи Бледиан
Афдияй Донис
 
46'
Хорншу Марк
Конде Шейк
 
59'
 
Купер Джэл
62'
Камбери Линдрит
 
63'
 
Вертайнен Ээту
МакКи Крис
63'
 
Девайн Этан
Купер Джэл
65'
 
Макклин Кайл
66'
Ронер Фабиан
Боранияшевич Никола
 
74'
Джемаили Блерим
Сельнес Оле
 
74'
Сантини Иван
Маркезано Антонио
 
78'
 
Кларк Эндрю
Палмер Кэмерон
81'
Хорншу Марк
 
84'
Сантини Иван
(Ронер Фабиан)
3:0
85'
 
Миллар Кирк
Пеппер Конор
85'
 
Арчер Джошуа
Малгрю Джейми

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 127
Цюрих 94.5% (120)
X 3.1% (4)
Линфилд 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
8
Сельнес
Оле
15
Тосин
Айегун
18
Афдияй
Донис
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
4
Ньюберри
Михаэль
2
Роско
Сэм
16
Кларк
Мэттью
II
25
Пеппер
Конор
22
Малгрю
Джейми
35
Палмер
Кэмерон
8
Макклин
Кайл
17
МакКи
Крис
9
Купер
Джэл
Цюрих
3-5-2
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Линфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 1
Сантини Иван 1 0.5
Тосин Айегун 1 0.5
Ньонто Вильфред 1 0.5
Маркезано Антонио 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 2 0
Хорншу Марк 1 0
Афдияй Донис 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмер Кэмерон 2 0
Купер Джэл 1 0
Холл Бен 1 0
Роско Сэм 1 0
Макклин Кайл 1 0
Фэллон Стивен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2
Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линфилд - Цюрих 0:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Лафголл - Линфилд 0:2 Линфилд - Будё-Глимт 1:0
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:8 Линфилд - Нью-Сейнтс 2:0 Кнокбреда - Линфилд 1:2 Нью-Сейнтс - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Палмер Кэмерон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Цюрих 94.5% (120)
    X 3.1% (4)
    Линфилд 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Цюрих 3:0 Линфилд

    Исход игры
    Цюрих
    94.5% (120)
    Ничья
    3.1% (4)
    Линфилд
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    23.33% (28)
    Нет
    76.67% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Цюрих
    41.7% (53)
    3:0 Цюрих
    18.9% (24)
    2:1 Цюрих
    13.4% (17)
    1:0 Цюрих
    10.2% (13)
    3:1 Цюрих
    5.5% (7)
    4:0 Цюрих
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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