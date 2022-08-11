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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Клаксвик
2:1
Доп. время (1 тайм)
ФК Балкани
0'
43' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
43' Желтая карточка
Тачи Арменд
1:0
56' Гол
Миккельсен Мадс
59' Желтая карточка
Андреасен Якуп
73' Желтая карточка
Павлович Дени
1:1
83' Гол
Красники Ермал
2:1
89' Гол
Да Силва Патрик

Ход матча

43'
 
Эмерлаху Линдон
43'
 
Тачи Арменд
56'
Миккельсен Мадс
(Фредериксберг Арни)
1:0
59'
Андреасен Якуп
 
73'
Павлович Дени
 
83'
1:1
Красники Ермал
85'
 
Бериша Альбин
Рахмани Альбион
86'
Даниэльсен Йоаннес
Йоэнсен Рене
 
86'
Хольвад Андерс
Кронберг Клаес
 
89'
Да Силва Патрик
(Павлович Дени)
2:1
91'
 
Яшаница Байрам
Потоку Арбер
91'
 
Зюба Чендрим
Кореница Меритон

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 120
Клаксвик 50.8% (61)
X 37.5% (45)
ФК Балкани 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
ФК Балкани
2.12
9.36
68.87
Все Коэффициенты
13
Росенерн
Маттиас
14
Йоэнсен
Рене
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Павлович
Дени
2
Да
Силва
Патрик
8
Андреасен
Якуп
6
Миккельсен
Мадс
32
Кронберг
Клаес
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
10
Бьярталид
Йоаннес
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
3
Потоку
Арбер
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
10
Грипши
Назми
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Клаксвик
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Клаксвик
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 3 0.75
Да Силва Патрик 1 0.25
Миккельсен Мадс 1 0.25
Фредериксберг Арни 0 0
Павлович Дени 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Андреасен Якуп 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 1.5
Красники Ермал 2 0.5
Кореница Меритон 2 0.5
Абази Леонит 2 0.5
Грипши Назми 1 0.25
Бериша Альбин 1 0.25
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 3 0
Андреасен Якуп 2 0
Феро Одмар 0 1
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
67%
4
31%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • 91'
    Meriton Korenica уходит с поля. Qendrim Zyba выходит вместо него
  • 91'
    Arber Potoku уходит с поля. Яшаница Байрам выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Тачи Арменд получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Эмерлаху Линдон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Клаксвик 50.8% (61)
    X 37.5% (45)
    ФК Балкани 11.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клаксвик
    Ничья
    ФК Балкани
    2.12
    9.36
    68.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Клаксвик 2:1 ФК Балкани онлайн

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    Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 ФК Балкани

    Исход игры
    Клаксвик
    50.8% (61)
    Ничья
    37.5% (45)
    ФК Балкани
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    2:1 Клаксвик
    25% (30)
    1:0 Клаксвик
    16.7% (20)
    1:2 ФК Балкани
    10% (12)
    2:0 Клаксвик
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Клаксвик
    2.5% (3)
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    Клаксвик
    ФК Балкани
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