Стадион: Торсволлюр
2:1
Доп. время (1 тайм)
0'
43' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
43' Желтая карточкаТачи Арменд
1:0
56' ГолМиккельсен Мадс
59' Желтая карточкаАндреасен Якуп
73' Желтая карточкаПавлович Дени
1:1
83' ГолКрасники Ермал
2:1
89' ГолДа Силва Патрик
Ход матча
43'
43'
56'
59'
73'
83'
1:1
89'
2:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
14
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Йоэнсен РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Тури ГезаВратарь
-
25 Поулсен ОлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
10 Грипши НазмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Абази ЛеонитЗащитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
99 Лукас IXНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Клаксвик
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|3
|0.75
|Да Силва Патрик
|1
|0.25
|Миккельсен Мадс
|1
|0.25
|Фредериксберг Арни
|0
|0
|Павлович Дени
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Андреасен Якуп
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6
|1.5
|Красники Ермал
|2
|0.5
|Кореница Меритон
|2
|0.5
|Абази Леонит
|2
|0.5
|Грипши Назми
|1
|0.25
|Бериша Альбин
|1
|0.25
|Тачи Арменд
|0
|0
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|3
|0
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Феро Одмар
|0
|1
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куц Эдвин
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Эмерлаху Линдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
67%
4
31%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 ФК Балкани
Исход игры
Клаксвик
50.8% (61)
Ничья
37.5% (45)
ФК Балкани
11.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (38)
2:1 Клаксвик
25% (30)
1:0 Клаксвик
16.7% (20)
1:2 ФК Балкани
10% (12)
2:0 Клаксвик
5.8% (7)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Клаксвик
2.5% (3)
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