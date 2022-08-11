  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Клаксвик
2:1
Итог после пенальти
3
4
ФК Балкани

Ход матча

43'
 
Эмерлаху Линдон
43'
 
Тачи Арменд
56'
Миккельсен Мадс
(Фредериксберг Арни)
1:0
59'
Андреасен Якуп
 
73'
Павлович Дени
 
83'
1:1
Красники Ермал
85'
 
Бериша Альбин
Рахмани Альбион
86'
Даниэльсен Йоаннес
Йоэнсен Рене
 
86'
Хольвад Андерс
Кронберг Клаес
 
89'
Да Силва Патрик
(Павлович Дени)
2:1
91'
 
Яшаница Байрам
Потоку Арбер
91'
 
Зюба Чендрим
Кореница Меритон
105'
 
Лукас IX
Красники Ермал
106'
Шабала Валерий
Миккельсен Мадс
 
109'
 
Зюба Чендрим
111'
Петерсен Бёрге
Павлович Дени
 
116'
Поулсен Оли
Фредериксберг Арни
 
121'
Бьярталид Йоаннес
3:1
121'
3:2
Тачи Арменд
121'
Хольвад Андерс
3:2
121'
3:3
Делова Люмбардх
121'
Поулсен Оли
4:3
121'
4:4
Грипши Назми
121'
Даниэльсен Йоаннес
4:4
121'
4:4
Зюба Чендрим
121'
Андреасен Якуп
5:4
121'
5:5
Эмерлаху Линдон
Пен
3:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 120
Клаксвик 50.8% (61)
X 37.5% (45)
ФК Балкани 11.7% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Росенерн
Маттиас
14
Йоэнсен
Рене
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Павлович
Дени
2
Да
Силва
Патрик
8
Андреасен
Якуп
6
Миккельсен
Мадс
32
Кронберг
Клаес
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
10
Бьярталид
Йоаннес
92
Люлянович
Дамир
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
4
Таки
Астрит
3
Потоку
Арбер
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
10
Грипши
Назми
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
Клаксвик
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Клаксвик
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 3 0.75
Да Силва Патрик 1 0.25
Миккельсен Мадс 1 0.25
Фредериксберг Арни 0 0
Павлович Дени 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Андреасен Якуп 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 1.5
Красники Ермал 2 0.5
Кореница Меритон 2 0.5
Абази Леонит 2 0.5
Грипши Назми 1 0.25
Бериша Альбин 1 0.25
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 3 0
Андреасен Якуп 2 0
Феро Одмар 0 1
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
14
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 Клаксвик - Б-68 2:0 Клаксвик - Сутьеска 1:0 Сутьеска - Клаксвик 0:0
Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Рунавик 4:2 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Б-36 - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Стреймур 3:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Вестур - Клаксвик 0:6 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Клаксвик - Викингур 1:0 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Вестур 3:0 Клаксвик - Аргир 6:1 Рунавик - Клаксвик 0:4 Стреймур - Клаксвик 0:2 Клаксвик - Б-36 1:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Балкани - Клаксвик 3:2 ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0
ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0 Malisheva - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 0:1

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      109'
      Qendrim Zyba получил желтую карточку от судьи
    • Свисток
      107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Миккельсен Мадс уходит с поля. Шабала Валерий выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Красники Ермал уходит с поля. Лукас IX выходит вместо него
    • 91'
      Meriton Korenica уходит с поля. Qendrim Zyba выходит вместо него
    • 91'
      Arber Potoku уходит с поля. Яшаница Байрам выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Тачи Арменд получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Эмерлаху Линдон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Клаксвик 50.8% (61)
    X 37.5% (45)
    ФК Балкани 11.7% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Клаксвик 2:1 ФК Балкани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 ФК Балкани

    Исход игры
    Клаксвик
    50.8% (61)
    Ничья
    37.5% (45)
    ФК Балкани
    11.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    2:1 Клаксвик
    25% (30)
    1:0 Клаксвик
    16.7% (20)
    1:2 ФК Балкани
    10% (12)
    2:0 Клаксвик
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Клаксвик
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     