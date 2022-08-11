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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Словацко
1:1
Конец матча
Фенербахче
0'
16' Желтая карточка
Перес Луан
43' Желтая карточка
Merchas Doski
0:1
56' Гол
Дурсун Сердар
1:1
58' Гол
Шашинка Ондржей
88' Желтая карточка
Мор Эмре
90'+6

Ход матча

16'
 
Перес Луан
43'
Merchas Doski
 
56'
0:1
Дурсун Сердар
58'
Шашинка Ондржей
(Травник Михал)
1:1
63'
Райнберк Петр
Шимко Патрик
 
64'
Калабишка Ян
Хольцер Даниель
 
64'
Когут Михал
Лёвин Владислав
 
64'
 
Мор Эмре
Брума Арминду
65'
 
Зайц Миха
Креспо Мигель
65'
 
Новак Филип
Перес Луан
72'
Козак Либор
Шашинка Ондржей
 
74'
 
Энрике Густаво
Лемос Маурисио
80'
 
Линкольн
Гюлер Арда
84'
Синявский Василий
Томич Михал
 
88'
 
Мор Эмре

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 130
Словацко 6.9% (9)
X 20% (26)
Фенербахче 73.1% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
4
Шимко
Патрик
3
Кадлец
Михал
14
Merchas
Doski
28
Даничек
Властимил
10
Травник
Михал
8
Лёвин
Владислав
11
Петржела
Милан
21
Шашинка
Ондржей
7
Хольцер
Даниель
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
29
Лемос
Маурисио
28
Перес
Луан
41
Салаи
Аттила
80
Юксек
Исмаил
27
Креспо
Мигель
9
Росси
Диего
22
Брума
Арминду
19
Дурсун
Сердар
10
Гюлер
Арда
Словацко
4-3-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Словацко
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шашинка Ондржей 1 0.5
Травник Михал 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн II 2 1
Дурсун Сердар 1 0.5
Мор Эмре 1 0.5
Брума Арминду 0 0

Карточки

Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Станислав 1 1
Травник Михал 1 0
Синявский Василий 1 0
Merchas Doski 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мор Эмре 2 0
Перес Луан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словацко
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1
Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Словацко - Карвина 3:1
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Merchas Doski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Перес Луан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Словацко 6.9% (9)
    X 20% (26)
    Фенербахче 73.1% (95)
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    Прогнозы на матч Словацко 1:1 Фенербахче

    Исход игры
    Словацко
    6.9% (9)
    Ничья
    20% (26)
    Фенербахче
    73.1% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    40% (52)
    1:1 Ничья
    17.7% (23)
    0:1 Фенербахче
    14.6% (19)
    0:2 Фенербахче
    6.9% (9)
    2:1 Словацко
    3.8% (5)
    1:3 Фенербахче
    3.1% (4)
    1:4 Фенербахче
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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