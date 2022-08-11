Стадион: Имени Мирослава Валенты
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПерес Луан
43' Желтая карточкаMerchas Doski
0:1
56' ГолДурсун Сердар
1:1
58' ГолШашинка Ондржей
88' Желтая карточкаМор Эмре
90'+6
Ход матча
16'
43'
56'
0:1
58'
1:1
80'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
27
Томич
Михал
28
Перес
Луан
41
Салаи
Аттила
80
Юксек
Исмаил
10
Гюлер
Арда
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Козак ЛиборНападающий
-
19 Калабишка ЯнНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Svedik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гюлер АрдаНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Словацко
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шашинка Ондржей
|1
|0.5
|Травник Михал
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линкольн II
|2
|1
|Дурсун Сердар
|1
|0.5
|Мор Эмре
|1
|0.5
|Брума Арминду
|0
|0
Карточки
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Станислав
|1
|1
|Травник Михал
|1
|0
|Синявский Василий
|1
|0
|Merchas Doski
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мор Эмре
|2
|0
|Перес Луан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словацко
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1
Будафоки - Словацко 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 Словацко - МФК Вышков 2:0 Словацко - Тршинец 2:0 Словацко - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Словацко - Злате Моравце Врабле 1:0 Словацко - Тренчин 2:0 Словацко - Спарта Прага 3:1 Словацко - Градец Кралове 3:0 Спарта Прага - Словацко 1:2 Славия Прага - Словацко 3:0 Словацко - Баник Острава 3:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Словацко - Слован Либерец 2:0 Спарта Прага - Словацко 3:1 Словацко - Карвина 3:1
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Малатьяспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Словацко 1:1 Фенербахче
Исход игры
Словацко
6.9% (9)
Ничья
20% (26)
Фенербахче
73.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
73.95% (88)
Нет
26.05% (31)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
40% (52)
1:1 Ничья
17.7% (23)
0:1 Фенербахче
14.6% (19)
0:2 Фенербахче
6.9% (9)
2:1 Словацко
3.8% (5)
1:3 Фенербахче
3.1% (4)
1:4 Фенербахче
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!