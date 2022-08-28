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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 21471
Утрехт
0:2
Конец матча
Аякс
0'
0:1
10' Гол
Бергёйс Стивен
35' Желтая карточка
Тимбер Юррьен
36' Желтая карточка
Ренсх Девайн
0:2
45' Гол
Броббей Брайан
53' Желтая карточка
Бауссайд Отман
67' Желтая карточка
Тадич Душан
85' Желтая карточка
Дост Бас
90'+9

Ход матча

10'
0:1
Бергёйс Стивен
(Альварес Эдсон)
35'
 
Тимбер Юррьен
36'
 
Ренсх Девайн
38'
 
Коласио Хорхе
Ренсх Девайн
45'
0:2
Броббей Брайан
(Бергёйс Стивен)
53'
Бауссайд Отман
 
57'
 
Бас Юри
Блинд Дэйли
59'
Бут Тейлор
Бауссайд Отман
 
67'
Дувикас Анастасиос
Редан Дайшон
 
67'
 
Тадич Душан
75'
Шейн Рокко Роберт
Брауэрс Люк
 
75'
Вормердам Дьянго
Ван дер Кюст Джевенсио
 
75'
Клюйверт Рубен
Ван дер Марел Марк
 
82'
 
Классен Дэви
Бергёйс Стивен
82'
 
Кудус Мохаммед
Броббей Брайан
83'
 
Магальян Лисандро
Тимбер Юррьен
85'
Дост Бас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
29
Силла
Мусса
28
Дост
Бас
7
Редан
Дайшон
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
10
Тадич
Душан
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
Утрехт
4-3-3
Аякс
4-1-4-1

История личных встреч

Утрехт
Аякс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

34 матча

26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 3 0.75
Дувикас Анастасиос 1 0.25
Брауэрс Люк 0 0
Боздоган Джан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 4 1
Броббей Брайан 2 0.5
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.5
Тейлор Кеннет 2 0.5
Антони 1 0.25
Ренсх Девайн 1 0.25
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дост Бас 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Бут Тейлор 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 2 0
Альварес Эдсон 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
4. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
5. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
7. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
13. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
8. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Утрехт: 44%, Аякс: 56%.
  • 95'
    Магальян Лисандро выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 43%, Аякс: 57%.
  • 95'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Коласио Хорхе III из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Коласио Хорхе III бьет ударом через себя, но Василиос Баркас блокирует удар!
  • 94'
    Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Дост Бас выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
  • 92'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Бут Тейлор из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Коласио Хорхе III
  • 92'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Утрехт: 43%, Аякс: 57%.
    • 89'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Аякс контролирует мяч.
    • 88'
      Тадич Душан бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • Травма, повреждение
      86'
      Альварес Эдсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Утрехт: 37%, Аякс: 63%.
    • 49'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Редан Дайшон
    • 46'
      Тадич Душан сделал ключевой пас для гола!
    • 46'
      Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      ГОООООЛ - Броббей Брайан Аякс забивает ударом головой
    • 46'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Утрехт: 34%, Аякс: 66%.
    • 45'
      Блинд Дэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Фол, нарушение
      43'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Тер Авест Хидде.
    • 43'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Утрехт: 39%, Аякс: 61%.
    • 40'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Девайн Ренш получил травму и заменен. Коласио Хорхе III выходит на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      36'
      Девайн Ренш получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 36'
      Контроль мяча: Утрехт: 35%, Аякс: 65%.
    • Желтая карточка
      35'
      Рефери не любит споров - именно за это Тимбер Юррьен сейчас получил желтую
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Тимбер Юррьен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Брауэрс Люк
    • 34'
      Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 32'
      Девайн Ренш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 32'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 31'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Утрехт: 38%, Аякс: 62%.
    • 29'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ван дер Марел Марк успешно блокирует удар.
    • 28'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Тимбер Юррьен выиграл воздушное противоборство у Редан Дайшон.
    • 27'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Силла Мусса.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Дост Бас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Тер Авест Хидде из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Контроль мяча: Утрехт: 40%, Аякс: 60%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Броббей Брайан из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Ван дер Марел Марк заработал фол
    • 25'
      Тейлор Кеннет выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
    • 25'
      Блинд Дэйли из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      21'
      Тадич Душан наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст
    • 20'
      Контроль мяча: Утрехт: 38%, Аякс: 62%.
    • 20'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Утрехт начинает контратаку
    • 17'
      Брауэрс Люк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Тер Авест Хидде наказан за толчок Бергвейн Стевен
    • 16'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Броббей Брайан выиграл воздушное противоборство у Брауэрс Люк.
    • 15'
      Контроль мяча: Утрехт: 39%, Аякс: 61%.
    • 15'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      14'
      Угелумба Кэлвин задерживает мяч рукой
    • 14'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Редан Дайшон из команды Утрехт заходит слишком далеко, он валит Альварес Эдсон.
    • 13'
      О, нет. Из многообещающей позиции Тоорнстра Йенс из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 13'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Утрехт: 30%, Аякс: 70%.
    • 10'
      Тадич Душан сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Альварес Эдсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 10'
      Альварес Эдсон из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 10'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      10'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 10'
      Виргевер Ник успешно блокирует удар.
    • 10'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья свистит. Джевенсио ван дер Куст атаковал сзади соперника. Это Тадич Душан заработал своей команде штрафной
    • 8'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 8'
      Шанс! Дост Бас из команды Утрехт пробил головой, но мимо
    • 8'
      Силла Мусса из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Дост Бас выиграл воздушное противоборство у Тейлор Кеннет.
    • 8'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 5'
      Тоорнстра Йенс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Утрехт: 52%, Аякс: 48%.
    • 5'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      4'
      Дост Бас возвращается на поле.
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      4'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дост Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      2'
      Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Угелумба Кэлвин выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
    • 1'
      Броббей Брайан выиграл воздушное противоборство у Виргевер Ник.
    • 1'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Дост Бас выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Утрехт начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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