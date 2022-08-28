Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Рокко Роберт Шеин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ruben Kluivert выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Аякс

42' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Девайн Ренш получил травму и заменен. Коласио Хорхе III выходит на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Девайн Ренш получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Рефери не любит споров - именно за это Тимбер Юррьен сейчас получил желтую

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Утрехт

32' Девайн Ренш нанес удар, но промахнулся очень сильно.

32' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорошую попытку сделал Дост Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

24' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Тадич Душан наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' О, нет. Из многообещающей позиции Тоорнстра Йенс из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Г О О О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

10' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Судья свистит. Джевенсио ван дер Куст атаковал сзади соперника. Это Тадич Душан заработал своей команде штрафной

8' Удар от ворот произведет Аякс

8' Силла Мусса из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аякс

5' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Дост Бас получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля