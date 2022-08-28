Стадион: Галгенваард Зрители: 21471
0'
0:1
10' ГолБергёйс Стивен
35' Желтая карточкаТимбер Юррьен
36' Желтая карточкаРенсх Девайн
0:2
45' ГолБроббей Брайан
53' Желтая карточкаБауссайд Отман
67' Желтая карточкаТадич Душан
85' Желтая карточкаДост Бас
90'+9
Ход матча
10'
0:1
35'
36'
45'
0:2
53'
57'
67'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
29
Силла
Мусса
28
Дост
Бас
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Утрехт
Аякс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
34 матча
26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
20.6%
50%
10 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|3
|0.75
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.25
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|4
|1
|Броббей Брайан
|2
|0.5
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.5
|Тейлор Кеннет
|2
|0.5
|Антони
|1
|0.25
|Ренсх Девайн
|1
|0.25
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дост Бас
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|2
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2
АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1
Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|5.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|8.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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