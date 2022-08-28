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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Утсиктенс
1:1
Второй тайм: 65'
Эребру
0'
1:0
15' Гол
Albin Skoglund
1:1
23' Гол
Андрессон Аксель
34' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
40' Желтая карточка
Айрам Сет
57' Желтая карточка
Хамад Илоан
58' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II

Ход матча

15'
Albin Skoglund
(Allan Mohideen)
1:0
23'
1:1
Андрессон Аксель
(Хамад Илоан)
34'
 
Вальгейрссон Вальгейр
40'
Айрам Сет
 
55'
Jonathan Quintero
Айрам Сет
 
57'
 
Хамад Илоан
58'
Predrag Randjelovic II
 
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эребру
2.50
3.72
3.73
Все Коэффициенты
30
Mikica
Georgievski
6
Erik
Westermark
2
Wilhelm
Nilsson
3
Брандт
Йеспер
4
Allan
Mohideen
10
Albin
Skoglund
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
25
Айрам
Сет
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
15
Бергмарк
Никлас
16
Сегер
Давид
7
Ясин
Ахмед
11
Хамад
Илоан
27
Вальгейрссон
Вальгейр
99
Christian
Moses
Утсиктенс
4-4-1-1
Эребру
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Эребру

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.24
Albin Skoglund 4 0.19
Allan Mohideen 3 0.14
Nsima Peter 3 0.14
Lucas Hedlund 3 0.14
Jakob Hedenquist 3 0.14
Erik Westermark 2 0.1
Бьорквист Маркус 2 0.1
Jonathan Quintero 1 0.05
Брандт Йеспер 1 0.05
Diocounda Gory 1 0.05
Wilhelm Nilsson 1 0.05
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 4 (1) 0.19
Миллескуг Ноэль 4 0.19
Бьорндал Эрик 3 0.14
Тиль Венсан 2 0.1
Андрессон Аксель 2 0.1
Валкер Кевин 1 0.05
Ясин Ахмед 1 0.05
Густавссон Даниэль 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Ларссон Джейк 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nsima Peter 5 1
Брандт Йеспер 5 1
Бом Карл 6 0
Lucas Hedlund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Wilhelm Nilsson 5 0
Albin Skoglund 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Милованович Вилльям 3 0
Allan Mohideen 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Бьорндал Эрик 4 0
Андрессон Аксель 4 0
Сегер Давид 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 2 0
Густавссон Даниэль 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
4
44%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
5
45%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
2
7%
6
29%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
8
29%
3
14%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
18%
5
24%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
7
29%
29%
1-15
6
20%
6
25%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
33%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1
Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
6. Сковде АИК 20 9 6 5 26 - 24 33
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 1:1 21 7 6 8 30 - 30 27
9. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
10. Эребру 1:1 21 7 4 10 21 - 26 25
11. Эргрюте 21 5 9 7 31 - 33 24
12. Вестерос 21 4 9 8 29 - 37 21
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 20 5 5 10 21 - 34 20
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 21 3 6 12 20 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 1:1 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Утсиктенс 1:1 11 3 6 2 15 - 12 15
10. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
7. Утсиктенс 1:1 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 1:1 10 2 3 5 9 - 13 9
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Хамад Илоан получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Айрам Сет уходит с поля. Jonathan Quintero выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Айрам Сет получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Вальгейрссон Вальгейр получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Эребру
2.50
3.72
3.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утсиктенс 1:1 Эребру онлайн

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