0'
1:0
15' ГолAlbin Skoglund
1:1
23' ГолАндрессон Аксель
34' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
40' Желтая карточкаАйрам Сет
57' Желтая карточкаХамад Илоан
58' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
Ход матча
15'
1:0
23'
1:1
40'
57'
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
25
Айрам
Сет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
19 Nsima PeterПолузащитник
-
25 Айрам СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Утсиктенс
Эребру
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.24
|Albin Skoglund
|4
|0.19
|Allan Mohideen
|3
|0.14
|Nsima Peter
|3
|0.14
|Lucas Hedlund
|3
|0.14
|Jakob Hedenquist
|3
|0.14
|Erik Westermark
|2
|0.1
|Бьорквист Маркус
|2
|0.1
|Jonathan Quintero
|1
|0.05
|Брандт Йеспер
|1
|0.05
|Diocounda Gory
|1
|0.05
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|4 (1)
|0.19
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.19
|Бьорндал Эрик
|3
|0.14
|Тиль Венсан
|2
|0.1
|Андрессон Аксель
|2
|0.1
|Валкер Кевин
|1
|0.05
|Ясин Ахмед
|1
|0.05
|Густавссон Даниэль
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nsima Peter
|5
|1
|Брандт Йеспер
|5
|1
|Бом Карл
|6
|0
|Lucas Hedlund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Wilhelm Nilsson
|5
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Милованович Вилльям
|3
|0
|Allan Mohideen
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Андрессон Аксель
|4
|0
|Сегер Давид
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
8%
4
44%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
5
45%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
2
7%
6
29%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
8
29%
3
14%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
5
18%
5
24%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
7
29%
29%
1-15
6
20%
6
25%
16-30
6
20%
2
8%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
10
33%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1
Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|6.
|Сковде АИК
|20
|9
|6
|5
|26 - 24
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Утсиктенс
|1:1
|21
|7
|6
|8
|30 - 30
|27
|9.
|Ландскруна
|21
|6
|8
|7
|27 - 33
|26
|10.
|Эребру
|1:1
|21
|7
|4
|10
|21 - 26
|25
|11.
|Эргрюте
|21
|5
|9
|7
|31 - 33
|24
|12.
|Вестерос
|21
|4
|9
|8
|29 - 37
|21
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|20
|5
|5
|10
|21 - 34
|20
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|21
|3
|6
|12
|20 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|1:1
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Утсиктенс
|1:1
|11
|3
|6
|2
|15 - 12
|15
|10.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|7.
|Утсиктенс
|1:1
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|8.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|1:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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