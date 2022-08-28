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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Кайзерслаутерн
4:4
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
7' Гол
Бойд Терренс
1:1
11' Гол
Квартенг Мориц-Брони
1:2
17' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
1:3
22' Гол
Квартенг Мориц-Брони
2:3
40' Гол
Томяк Борис
3:3
47' Гол
Хёршер Филипп
64' Желтая карточка
Конде Амара
4:3
66' Пенальти
Вундерлих Мике
73' Желтая карточка
Биттрофф Александер
4:4
79' Гол в свои ворота
Томяк Борис
90' Желтая карточка
Циммер Жан
90' Желтая карточка
Leon Bell
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
5
Краус
Кевин
II
37
Дурм
Эрик
7
Риттер
Марлон
10
Клемент
Филипп
23
Хёршер
Филипп
28
Вундерлих
Мике
11
Редондо
Кенни
13
Бойд
Терренс
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Лоуренс
Джеймс
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
20
Рикманн
Юлиан
29
Конде
Амара
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Магдебург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
2:2
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 3 0.5
Вундерлих Мике 3 (1) 0.5
Редондо Кенни 2 0.33
Хёршер Филипп 2 0.33
Краус Кевин II 1 0.17
Томяк Борис 1 0.17
Ганслик Даниэль 1 0.17
Риттер Марлон 0 0
Дурм Эрик 0 0
Клемент Филипп 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 3 0.5
Jason Ceka 1 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.17
Атик Бариш 1 0.17
Connor Krempicki 1 0.17
Andreas Mueller 1 0.17
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Бойд Терренс 2 0
Дурм Эрик 2 0
Циммер Жан 2 0
Цук Хендрик 0 1
Луте Андреас 1 0
Риттер Марлон 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 1 1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Райманн Доминик 1 0
Конде Амара 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Andreas Mueller 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
4
22%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Дуйсбург 5:1 Фрайбург-2 - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Хафельзе 3:0 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 0:1
Магдебург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4
Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 12 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
12. Нюрнберг 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Магдебург 6 1 1 4 9 - 17 4
17. Гройтер Фюрт 6 0 3 3 7 - 12 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
9. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
10. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Магдебург 3 1 1 1 7 - 9 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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