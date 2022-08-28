Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион
4:4
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБойд Терренс
1:1
11' ГолКвартенг Мориц-Брони
1:2
17' ГолЭль-Ханкури Мохамед
1:3
22' ГолКвартенг Мориц-Брони
2:3
40' ГолТомяк Борис
3:3
47' ГолХёршер Филипп
64' Желтая карточкаКонде Амара
4:3
66' ПенальтиВундерлих Мике
73' Желтая карточкаБиттрофф Александер
4:4
79' Гол в свои воротаТомяк Борис
90' Желтая карточкаЦиммер Жан
90' Желтая карточкаLeon Bell
90'+5
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Ход матча
7'
1:0
11'
17'
22'
40'
2:3
47'
3:3
64'
66'
4:3
66'
79'
4:4
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
37
Дурм
Эрик
13
Бойд
Терренс
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
20 Шад ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Jason Ceka
-
17 Leo Scienza
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Магдебург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|3
|0.5
|Вундерлих Мике
|3 (1)
|0.5
|Редондо Кенни
|2
|0.33
|Хёршер Филипп
|2
|0.33
|Краус Кевин II
|1
|0.17
|Томяк Борис
|1
|0.17
|Ганслик Даниэль
|1
|0.17
|Риттер Марлон
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0.5
|Jason Ceka
|1
|0.17
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.17
|Атик Бариш
|1
|0.17
|Connor Krempicki
|1
|0.17
|Andreas Mueller
|1
|0.17
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Дурм Эрик
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Цук Хендрик
|0
|1
|Луте Андреас
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Райманн Доминик
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Andreas Mueller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
67%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
21%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
4
22%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден 0:0 Виктория Кёльн - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Боруссия-2 Д 1:3 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Саарбрюккен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Дуйсбург 5:1 Фрайбург-2 - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Хафельзе 3:0 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 0:1
Магдебург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4
Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 12
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|12.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|9 - 17
|4
|17.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|3
|1
|1
|1
|7 - 9
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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