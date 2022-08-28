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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганновер 96
0:0
Перерыв
Гройтер Фюрт
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гройтер Фюрт
2.42
3.88
3.70
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
19
Фобассам
Оливер
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
13
Кристиансен
Макс
30
Зиб
Арминдо
20
Рашль
Тобиас
10
Хргота
Бранимир
39
Ахе
Рагнар
11
Абиама
Диксон
Ганновер 96
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Гройтер Фюрт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б
2:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 2 0.33
Тойхерт Седрик 2 0.33
Крайнц Лука 1 0.17
Муроя Сэй 1 0.17
Кён Деррик 1 0.17
Бейер Максимилиан 1 0.17
Керк Себастьян 1 (1) 0.17
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (1) 0.33
Грин Джулиан 1 0.17
Тильман Тимоти 1 0.17
Ахе Рагнар 1 0.17
Рашль Тобиас 1 0.17
Аста Симон 0 0
Зиб Арминдо 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Крайнц Лука 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Нойман Фил 1 0
Кён Деррик 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Ахе Рагнар 2 0
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Oualid Mhamdi 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
7. Кайзерслаутерн 2:3 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Хольштайн Киль 0:0 6 2 3 1 11 - 12 9
9. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
10. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Ганновер 96 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Зандхаузен 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Нюрнберг 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
15. Магдебург 3:2 6 2 0 4 8 - 15 6
16. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Гройтер Фюрт 0:0 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Зандхаузен 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Кайзерслаутерн 2:3 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Хольштайн Киль 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
10. Ганновер 96 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Гройтер Фюрт 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3:2 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Магдебург 3:2 3 2 0 1 6 - 7 6
5. Кайзерслаутерн 2:3 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хольштайн Киль 0:0 3 1 1 1 6 - 10 4
11. Ганновер 96 0:0 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Зандхаузен 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    ГОООООЛ Ганновер 96 забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Гройтер Фюрт
2.42
3.88
3.70
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