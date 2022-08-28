Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
2:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаНойман Фил
1:0
52' ГолБейер Максимилиан
54' Желтая карточкаНильсен Ховард
70' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
1:1
81' ГолПюлюлю Афимико
84' Желтая карточкаКён Деррик
2:1
86' ГолНильсен Ховард
90'+5
Ход матча
50'
52'
54'
70'
81'
1:1
84'
86'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
-
40 Ben Schlicke
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
История личных встреч
Ганновер 96
Гройтер Фюрт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|3
|0.5
|Тойхерт Седрик
|2
|0.33
|Бейер Максимилиан
|2
|0.33
|Кён Деррик
|1
|0.17
|Крайнц Лука
|1
|0.17
|Муроя Сэй
|1
|0.17
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.17
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|2 (1)
|0.33
|Грин Джулиан
|1
|0.17
|Ахе Рагнар
|1
|0.17
|Тильман Тимоти
|1
|0.17
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.17
|Рашль Тобиас
|1
|0.17
|Аста Симон
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Бёрнер Юлиан
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Ахе Рагнар
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
56%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 12
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|12.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|9 - 17
|4
|17.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|10.
|Магдебург
|3
|1
|1
|1
|7 - 9
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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