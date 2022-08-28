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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганновер 96
2:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
50' Желтая карточка
Нойман Фил
1:0
52' Гол
Бейер Максимилиан
54' Желтая карточка
Нильсен Ховард
70' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
1:1
81' Гол
Пюлюлю Афимико
84' Желтая карточка
Кён Деррик
2:1
86' Гол
Нильсен Ховард
90'+5

Ход матча

50'
Нойман Фил
 
52'
Бейер Максимилиан
(Enzo Leopold)
1:0
54'
Нильсен Ховард
 
63'
 
Пюлюлю Афимико
Зиб Арминдо
68'
 
Тильман Тимоти
Рашль Тобиас
70'
Бёрнер Юлиан
 
71'
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
 
78'
Безушков Макс
Enzo Leopold
 
78'
Шауб Луис
Бейер Максимилиан
 
81'
1:1
Пюлюлю Афимико
(Ахе Рагнар)
84'
Кён Деррик
 
86'
Нильсен Ховард
(Кён Деррик)
2:1
86'
 
Oualid Mhamdi
Хргота Бранимир
87'
 
Зойферт Нильс
Ахе Рагнар
89'
Дем Янник
Муроя Сэй
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
19
Фобассам
Оливер
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
11
Абиама
Диксон
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
Ганновер 96
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Гройтер Фюрт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б
2:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 3 0.5
Тойхерт Седрик 2 0.33
Бейер Максимилиан 2 0.33
Кён Деррик 1 0.17
Крайнц Лука 1 0.17
Муроя Сэй 1 0.17
Керк Себастьян 1 (1) 0.17
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (1) 0.33
Грин Джулиан 1 0.17
Ахе Рагнар 1 0.17
Тильман Тимоти 1 0.17
Пюлюлю Афимико 1 0.17
Рашль Тобиас 1 0.17
Аста Симон 0 0
Зиб Арминдо 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Крайнц Лука 2 0
Нойман Фил 2 0
Кён Деррик 2 0
Бёрнер Юлиан 1 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Ахе Рагнар 2 0
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Oualid Mhamdi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
56%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 12 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
12. Нюрнберг 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Магдебург 6 1 1 4 9 - 17 4
17. Гройтер Фюрт 6 0 3 3 7 - 12 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
9. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
10. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Магдебург 3 1 1 1 7 - 9 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      50'
      Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      25'
      ГОООООЛ Ганновер 96 забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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