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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Хольштайн Киль
0:0
Перерыв
Зандхаузен
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Зандхаузен
2.13
3.90
3.74
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
17
Беккер
Тимо
22
Игнёвски
Александр
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
4
Эррас
Патрик
11
Резе
Фабиан
9
Пихлер
Бенедикт
7
Скрибски
Стивен
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
22
Рицмайер
Марсель
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
30
Эшвайн
Александер
23
Кутуджу
Ахмед
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Зандхаузен

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б3
1:1
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 0.5
Резе Фабиан 2 0.33
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.33
Корб Юлиан 1 0.17
Беккер Тимо 1 0.17
Мюлинг Александер 1 (1) 0.17
Коменда Марко 1 0.17
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 3 0.5
Бахманн Яник 1 0.17
Кутуджу Ахмед 1 0.17
Жиров Александр 1 0.17
Айдини Басхким 1 0.17
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Корб Юлиан 1 0
Шульц Марвин 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Беккер Тимо 1 0
Мюлинг Александер 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Трибулл Том 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Ценга Эрик 1 0
Древес Патрик 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4
Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
7. Кайзерслаутерн 2:3 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Хольштайн Киль 0:0 6 2 3 1 11 - 12 9
9. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
10. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Ганновер 96 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
12. Зандхаузен 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Нюрнберг 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
15. Магдебург 3:2 6 2 0 4 8 - 15 6
16. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Гройтер Фюрт 0:0 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Зандхаузен 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Кайзерслаутерн 2:3 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Хольштайн Киль 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
10. Ганновер 96 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Гройтер Фюрт 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3:2 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Магдебург 3:2 3 2 0 1 6 - 7 6
5. Кайзерслаутерн 2:3 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хольштайн Киль 0:0 3 1 1 1 6 - 10 4
11. Ганновер 96 0:0 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Гройтер Фюрт 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Зандхаузен 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Зандхаузен
2.13
3.90
3.74
Все Коэффициенты
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