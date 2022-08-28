Стадион: Holstein Stadion
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
21
Дене
Томас
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
17
Беккер
Тимо
23
Корб
Юлиан
11
Резе
Фабиан
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Хольштайн Киль
Зандхаузен
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3
|0.5
|Резе Фабиан
|2
|0.33
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.33
|Корб Юлиан
|1
|0.17
|Беккер Тимо
|1
|0.17
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.17
|Коменда Марко
|1
|0.17
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|3
|0.5
|Бахманн Яник
|1
|0.17
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.17
|Жиров Александр
|1
|0.17
|Айдини Басхким
|1
|0.17
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахманн Яник
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Ценга Эрик
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4
Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|4.
|Хайденхайм
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Фортуна
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|7.
|Кайзерслаутерн
|2:3
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 12
|9
|9.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|10.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Ганновер 96
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Зандхаузен
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|15.
|Магдебург
|3:2
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Зандхаузен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Кайзерслаутерн
|2:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хольштайн Киль
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Ганновер 96
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|13.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Магдебург
|3:2
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|2:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|11.
|Ганновер 96
|0:0
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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