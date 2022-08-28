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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 10006
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча
Зандхаузен
0'
59' Желтая карточка
Ценга Эрик
72' Желтая карточка
Эшвайн Александер
1:0
72' Гол
Скрибски Стивен
78' Желтая карточка
Шульц Марвин
86' Желтая карточка
Беккер Тимо
90'+5
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
24
Валь
Хауке
23
Корб
Юлиан
11
Резе
Фабиан
22
Игнёвски
Александр
25
Шульц
Марвин
7
Скрибски
Стивен
8
Мюлинг
Александер
9
Пихлер
Бенедикт
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
26
Бахманн
Яник
17
Ценга
Эрик
22
Рицмайер
Марсель
10
Кинсомби
Давид
23
Кутуджу
Ахмед
30
Эшвайн
Александер
Хольштайн Киль
3-4-2-1
Зандхаузен
4-3-1-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Зандхаузен

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б3
1:1
Б3
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.67
Резе Фабиан 2 0.33
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.33
Корб Юлиан 1 0.17
Беккер Тимо 1 0.17
Мюлинг Александер 1 (1) 0.17
Коменда Марко 1 0.17
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 3 0.5
Бахманн Яник 1 0.17
Кутуджу Ахмед 1 0.17
Жиров Александр 1 0.17
Айдини Басхким 1 0.17
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Беккер Тимо 2 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Мюлинг Александер 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Трибулл Том 2 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Эшвайн Александер 1 0
Древес Патрик 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4
Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
2. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
3. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
4. Хайденхайм 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 12 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
12. Нюрнберг 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Магдебург 6 1 1 4 9 - 17 4
17. Гройтер Фюрт 6 0 3 3 7 - 12 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
9. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
10. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
13. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
10. Магдебург 3 1 1 1 7 - 9 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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