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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Гент
1:2
Первый тайм: 45+'
Антверпен
0'
8' Желтая карточка
Алмейда Динис
1:0
10' Гол
Кумс Свен
1:1
15' Гол
Янссен Винсент
1:2
26' Пенальти
Фрай Микаэль
26' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
1
Бутез
Жан
61
Алмейда
Динис
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
18
Янссен
Винсент
99
Фрай
Микаэль
Гент
3-4-1-2
Антверпен
5-3-2

История личных встреч

Гент
Антверпен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.6
Юльсагер Эндрю 1 0.2
Марре Сулейман 1 0.2
Тиссудали Тарик 1 0.2
Лемайич Дарко 1 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.2
Кумс Свен 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 4 (2) 0.8
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.6
Наингголан Раджа 1 0.2
Янссен Винсент 1 0.2
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Миёши Коджи 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Алмейда Динис 1 0
Юсуф Альхассан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1
Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Антверпен 2:1 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Гент 1:2 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
11. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2:1 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2:1 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 1:2 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Антверпен
3.77
3.89
4.38
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