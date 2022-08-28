Стадион: Геламко
0'
8' Желтая карточкаАлмейда Динис
1:0
10' ГолКумс Свен
1:1
15' ГолЯнссен Винсент
1:2
26' ПенальтиФрай Микаэль
26' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
Ход матча
10'
1:0
15'
1:1
26'
1:2
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Гент
Антверпен
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.6
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.2
|Марре Сулейман
|1
|0.2
|Тиссудали Тарик
|1
|0.2
|Лемайич Дарко
|1
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.2
|Кумс Свен
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.8
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.6
|Наингголан Раджа
|1
|0.2
|Янссен Винсент
|1
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Миёши Коджи
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1
Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Антверпен
|2:1
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Гент
|1:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|1:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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