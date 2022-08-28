13' Ибрагим Саид возвращается на поле.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Риис Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Ибрагим Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Ибрагим Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.