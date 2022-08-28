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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Виборг
0:0
Первый тайм: 21'
Люнгбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Люнгбю
1.94
3.90
4.82
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
3
Лауритсен
Мадс
4
Бюрги
Николас
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
16
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
6
Бьеллан
Андреас
5
Риис
Кристиан
20
Йоргенсен
Каспер
10
Теллуфсен
Расмус
13
Винтер
Каспер
17
Сёренсен
Адам
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
11
Коструп
Магнус
Виборг
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Soerensen II 2 0.29
Леманс Клинт 2 0.29
Бех Тобиас 2 0.29
Грот Джей-Рой 1 0.14
Лонвейк Джастин 1 0.14
Лауритсен Мадс 1 0.14
Ibrahim Said 0 0
Jeppe Groenning 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.29
Нильсен Эмиль 2 0.29
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.14
Риис Кристиан 1 0.14
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Бюрги Николас 2 0
Ibrahim Said 1 0
Леманс Клинт 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бонде Якуб 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Винтер Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Виборг 0:0 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 0:1 7 1 2 4 5 - 10 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 0:0 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Виборг 0:0 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 0:1 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 0:0 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 1:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
10. Виборг 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0
11. Ольборг 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 18'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 18'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 17'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Коструп Магнус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Лауритсен Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 15'
    Виборг начинает контратаку
  • 14'
    Риис Кристиан из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
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    • Травма, повреждение
      13'
      Ибрагим Саид возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      13'
      Риис Кристиан возвращается на поле.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Риис Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ибрагим Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      12'
      Ибрагим Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      12'
      Риис Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Контроль мяча: Виборг: 51%, Люнгбю: 49%.
    • 11'
      Риис Кристиан успешно блокирует удар.
    • 11'
      Жамбурек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 11'
      Жамбурек Ян из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 11'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лонвейк Джастин из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Коструп Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Лауритсен Мадс из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лонвейк Джастин нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Жамбурек Ян из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 5'
      Риис Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 66%, Люнгбю: 34%.
    • 4'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Виборг начинает контратаку
    • 3'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Матиас Кристенсен.
    • 3'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Люнгбю
    1.94
    3.90
    4.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виборг 0:0 Люнгбю онлайн

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