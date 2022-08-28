Стадион: Энерги Виборг Арена
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Жамбурек
Ян
17
Бонде
Якуб
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Tobias Storm
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Люнгбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Soerensen II
|2
|0.29
|Леманс Клинт
|2
|0.29
|Бех Тобиас
|2
|0.29
|Грот Джей-Рой
|1
|0.14
|Лонвейк Джастин
|1
|0.14
|Лауритсен Мадс
|1
|0.14
|Ibrahim Said
|0
|0
|Jeppe Groenning
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.29
|Нильсен Эмиль
|2
|0.29
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.14
|Риис Кристиан
|1
|0.14
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Бюрги Николас
|2
|0
|Ibrahim Said
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Видовре - Люнгбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Виборг
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Виборг
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|0:0
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|10.
|Виборг
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|12.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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