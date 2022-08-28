Стадион: Cepheus Park Randers
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
90
Одей
Стивен
22
Theo
Sander
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Ольборг
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
72.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед
48 матчей
27.1%
29.2%
43.7%
13 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.43
|Бундгаард Филип
|2
|0.29
|Андерссон Адам
|1
|0.14
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.14
|Hugo Andersson2
|1
|0.14
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|2
|0.29
|Куск Каспер
|1
|0.14
|Росс Матиас
|1
|0.14
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.14
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Крамер Ларс II
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
67%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Виборг
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Виборг
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|0:0
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|10.
|Виборг
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|12.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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