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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Раннерс
1:0
Первый тайм: 19'
Ольборг

Ход матча

3'
Бундгаард Филип
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Ольборг
2.18
4.76
6.32
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
10
Кехинде
Тосин
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
22
Theo
Sander
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
7
Соуза
Аллан
II
Раннерс
4-4-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Ольборг

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
72.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед

48 матчей

27.1%
29.2%
43.7%
13 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

СДЧГ
2:2
СДЧГ
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.43
Бундгаард Филип 2 0.29
Андерссон Адам 1 0.14
Лауэнборг Фредерик 1 0.14
Hugo Andersson2 1 0.14
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 2 0.29
Куск Каспер 1 0.14
Росс Матиас 1 0.14
Хагельскьер Андерс 1 0.14
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Крамер Ларс II 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
67%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 7 4 3 0 9 - 4 15
2. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Виборг 0:0 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 0:1 7 1 2 4 5 - 10 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 0:0 7 0 3 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Виборг 0:0 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 0:1 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 0:0 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 1:0 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
10. Виборг 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0
11. Ольборг 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
12. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Ольборг
    2.18
    4.76
    6.32
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