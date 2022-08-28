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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5876
Раннерс
1:0
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
3' Гол
Бундгаард Филип
39' Желтая карточка
Копплин Бьорн
42' Желтая карточка
Макарич Милан
50' Желтая карточка
Крамер Ларс
89' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
90'+5

Ход матча

3'
Бундгаард Филип
1:0
39'
Копплин Бьорн
 
42'
 
Макарич Милан
50'
 
Крамер Ларс
63'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
63'
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
 
66'
 
Oliver Ross
Соуза Аллан
72'
 
Anosike Ementa
Макарич Милан
72'
 
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
73'
Бабаян Эдгар
Бундгаард Филип
 
82'
 
Куск Каспер
Андерсен Лукас
82'
 
Паллесен Кристоффер
Людевиг Килиан
87'
Педерсен Миккель
Кехинде Тосин
 
87'
Бундгаард Оливер
Андерссон Адам
 
89'
Бабаян Эдгар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
22
Theo
Sander
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
10
Андерсен
Лукас
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
7
Соуза
Аллан
II
Раннерс
4-4-2
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Ольборг

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
72.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед

48 матчей

27.1%
29.2%
43.7%
13 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

СДЧГ
2:2
СДЧГ
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.43
Бундгаард Филип 3 0.43
Андерссон Адам 1 0.14
Лауэнборг Фредерик 1 0.14
Hugo Andersson2 1 0.14
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 2 0.29
Куск Каспер 1 0.14
Росс Матиас 1 0.14
Хагельскьер Андерс 1 0.14
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаян Эдгар 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2:0 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 0:2 7 3 0 4 13 - 12 9
8. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
11. Оденсе 6 1 1 4 5 - 13 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 2:0 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 0:2 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 0:2 4 2 0 2 8 - 7 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 92'
    Карлгрен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    92'
    Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 91'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Контроль мяча: Раннерс: 41%, Ольборг: 59%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Theo Sander ослабляет давление, выбив мяч.
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