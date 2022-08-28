Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5876
0'
1:0
3' ГолБундгаард Филип
39' Желтая карточкаКопплин Бьорн
42' Желтая карточкаМакарич Милан
50' Желтая карточкаКрамер Ларс
89' Желтая карточкаБабаян Эдгар
90'+5
Ход матча
3'
1:0
39'
42'
50'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
90
Одей
Стивен
22
Theo
Sander
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Ольборг
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
72.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед
48 матчей
27.1%
29.2%
43.7%
13 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.1%
31.3%
41.6%
13 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.1%
43.8%
29.1%
13 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.43
|Бундгаард Филип
|3
|0.43
|Андерссон Адам
|1
|0.14
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.14
|Hugo Andersson2
|1
|0.14
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|2
|0.29
|Куск Каспер
|1
|0.14
|Росс Матиас
|1
|0.14
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.14
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0
Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Ольборг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0
Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|0:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|0:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|0:2
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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