Хорошую попытку сделал Oliver Ross. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Oliver Ross. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Раннерс

44' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Макарич Милан нырнул в штрафной. Спорно!

42' Макарич Милан получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Копплин Бьорн получил желтую карточку от судьи

38' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Йонсен Лассер Берг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Фоссум Ивер . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ольборг

28' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Соуза Аллан II пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

25' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Анкерсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Ольборг

18' Одей Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

15' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Раннерс

13' Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Андреасен Лука из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

10' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Одей Стивен пробует нанести удар издали, но Theo Sander держит все под контролем

7' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Theo Sander плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

3' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает ударом с левой ноги!

3' Удар от ворот произведет Ольборг

3' Андерссон Адам из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Ольборг

2' Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Ольборг начинает с центра поля