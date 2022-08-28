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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Лугано
1:0
Первый тайм: 6'
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
6' Желтая карточка

Ход матча

3'
1:0
6'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
3.75
4.03
2.45
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
11
Хайле-Селассие
Марен
25
Ватковяк
Лукас
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
77
Аколо
Чадрак
Лугано
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

35 матчей

51.4%
14.3%
34.3%
18 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 (2) 0.6
Боттани Маттиа 1 0.2
Циглер Рето 1 0.2
Хайле-Селассие Марен 1 0.2
Саббатини Хонатан 1 0.2
Бабич Борис 1 0.2
Де Кейрос Ноа 1 0.2
Махмуд Хадж 1 0.2
Думбия Усман 0 0
Маю Хишам 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.6
Латте Лат Эммануэль 2 0.4
Фон Моос Юлиан 2 0.4
Гёртлер Лукас 1 0.2
Аколо Чадрак 1 0.2
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 1
Allan Arigoni 2 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Целар Жан 1 0
Саипи Амир 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Christian Witzig 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
3. Санкт-Галлен 0:1 6 3 0 3 10 - 6 9
4. Лугано 1:0 6 3 0 3 11 - 8 9
5. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Санкт-Галлен 0:1 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Лугано 1:0 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
10. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 1:0 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
3.75
4.03
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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