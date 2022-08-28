Стадион: Корнаредо
1:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
3'
1:0
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лугано
Санкт-Галлен
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
35 матчей
51.4%
14.3%
34.3%
18 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3 (2)
|0.6
|Боттани Маттиа
|1
|0.2
|Циглер Рето
|1
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.2
|Саббатини Хонатан
|1
|0.2
|Бабич Борис
|1
|0.2
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.2
|Махмуд Хадж
|1
|0.2
|Думбия Усман
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.6
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.4
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.4
|Гёртлер Лукас
|1
|0.2
|Аколо Чадрак
|1
|0.2
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|1
|Allan Arigoni
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Maglica
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|0
|1
|Шмидт Исаак
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Christian Witzig
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|3.
|Санкт-Галлен
|0:1
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|4.
|Лугано
|1:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|5.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Санкт-Галлен
|0:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Лугано
|1:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|10.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|6.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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