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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Лугано
2:3
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
5' Желтая карточка
Patrick Sutter
1:0
6' Пенальти
Целар Жан
1:1
29' Гол
Гийемено Джереми
33' Желтая карточка
Махмуд Хадж
1:2
45' Гол
Christian Witzig
57' Желтая карточка
Циглер Рето
1:3
59' Пенальти
Гёртлер Лукас
2:3
65' Гол
Бабич Борис
79' Желтая карточка
Гиндо Дауда
90' Желтая карточка
Фалльци Альберт
90'+6
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
11
Хайле-Селассие
Марен
25
Ватковяк
Лукас
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
77
Аколо
Чадрак
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
Лугано
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

35 матчей

51.4%
14.3%
34.3%
18 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
25.7%
31.4%
15 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.67
Бабич Борис 2 0.33
Боттани Маттиа 1 0.17
Циглер Рето 1 0.17
Хайле-Селассие Марен 1 0.17
Саббатини Хонатан 1 0.17
Де Кейрос Ноа 1 0.17
Махмуд Хадж 1 0.17
Думбия Усман 0 0
Маю Хишам 0 0
Allan Arigoni 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.5
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.33
Латте Лат Эммануэль 2 0.33
Фон Моос Юлиан 2 0.33
Аколо Чадрак 1 0.17
Гийемено Джереми 1 0.17
Christian Witzig 1 0.17
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 1
Allan Arigoni 2 0
Циглер Рето 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Целар Жан 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Patrick Sutter 1 0
Christian Witzig 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2
Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
2. Янг Бойз 1:1 6 3 3 0 12 - 2 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 6 2 0 4 12 - 11 6
8. Базель 1:1 5 0 4 1 3 - 5 4
9. Винтертур 1:1 6 0 3 3 4 - 10 3
10. Цюрих 1:1 6 0 3 3 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 1:1 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Винтертур 1:1 4 0 3 1 4 - 7 3
7. Базель 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Цюрих 1:1 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 1:1 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
7. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
8. Базель 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Цюрих 1:1 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0
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    • 46'
      Махмуд Хадж уходит с поля. Uran Bislimi выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Christian Witzig бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Гийемено Джереми бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
    • Желтая карточка
      5'
      Patrick Sutter получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 2:3 Санкт-Галлен онлайн

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