Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Винисиус Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

84' Савио сделал результативную передачу.

84' Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!

84' Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Маркело Натангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Команда Эксельсиор фактически перестала играть и ждет финального свистка.

83' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Винисиус Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Эксельсиор

78' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Маркело Натангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Эксельсиор

76' Савио из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Савио

73' Удар от ворот произведет Эксельсиор

73' Винисиус Карлос из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

72' Макс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

71' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тиль Гус получил желтую карточку от судьи

67' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

59' Г О О О О Л - Гакпо Коди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

59' Nathan Tjoe-A-On успешно блокирует удар.

59' Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Мвене Филлипп . Удар в створ, но вратарь начеку

58' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Оооо... вот это был удар! Гакпо Коди должен был забить с этой позиции.

57' Гакпо Коди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Винисиус Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гутьеррес Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Redouan El Yaakoubi ошибается в защите.

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

55' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Redouan El Yaakoubi плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

55' Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!

55' Удар от ворот произведет ПСВ

54' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Матч возобновлен

51' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

49' Удар от ворот произведет Эксельсиор

49' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

48' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Исмаэл Сайбари уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос