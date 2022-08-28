  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 4400
Эксельсиор
1:6
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
2' Гол
Веерман Йоэй
0:2
29' Гол
Сангаре Ибрахим
0:3
45' Гол
Сангаре Ибрахим
0:4
55' Гол
Симонс Хави
0:5
59' Гол
Гакпо Коди
68' Желтая карточка
Тиль Гус
1:5
74' Гол
Хореман Сибе
1:6
84' Гол
Симонс Хави
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Веерман Йоэй
29'
0:2
Сангаре Ибрахим
(Гакпо Коди)
45'
0:3
Сангаре Ибрахим
(Гакпо Коди)
46'
 
Винисиус Карлос
Сайбари Исмаэль
46'
 
Гутьеррес Эрик
Сангаре Ибрахим
54'
Ван Дёйнен Майк
Азаркан Маруан
 
55'
0:4
Симонс Хави
(Гутьеррес Эрик)
59'
0:5
Гакпо Коди
61'
 
Брэнтуэйт Джерред
Обиспо Армандо
61'
 
Тиль Гус
Гакпо Коди
63'
Бас Юлиан
Хархаух Реда
 
63'
Маркело Натангело
Ньивпорт Свен
 
63'
Файн Адриан
Аюб Яссин
 
68'
 
Тиль Гус
74'
Хореман Сибе
(Бас Юлиан)
1:5
75'
 
Савио III
Бакайоко Жоан
84'
1:6
Симонс Хави
(Савио III)
85'
Донкор Джеки
Дриауех Каухайб
 

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
6
Эйгенрам
Йосуа
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
9
Хархаух
Реда
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
27
Бакайоко
Жоан
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
7
Симонс
Хави
28
Сайбари
Исмаэль
11
Гакпо
Коди
Эксельсиор
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
ПСВ

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед

История матчей

Э
0:2
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ПД
1:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
2:3
Э
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хархаух Реда 2 0.67
Хореман Сибе 1 0.33
Азаркан Маруан 1 0.33
Бас Юлиан 1 0.33
Гаудмейн Кензо 1 0.33
Дриауех Каухайб 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 4 1.33
Гакпо Коди 3 1
Сангаре Ибрахим 2 0.67
Веерман Йоэй 2 0.67
Де Йонг Люк 1 0.33
Обиспо Армандо 1 0.33
Бакайоко Жоан 1 0.33
Савио III 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2
ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
3. ПСВ 3 3 0 0 15 - 4 9
4. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
5. АЗ Алкмаар 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Твенте 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Камбюр 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
10. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Волендам 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Камбюр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Камбюр 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
6. АЗ Алкмаар 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Симонс Хави из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 44%, ПСВ: 56%.
  • 93'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 92'
    Донкор Джеки из команды Эксельсиор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 91'
    Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    91'
    Маркело Натангело наказан за толчок Симонс Хави
  • 91'
    Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Маркело Натангело ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      ПСВ начинает контратаку
    • 88'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 87'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Винисиус Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 44%, ПСВ: 56%.
    • 85'
      Тактическая замена. Дриауех Каухайб уходит с поля и его заменяет Донкор Джеки
    • 84'
      Тиль Гус сделал ключевой пас для гола!
    • 84'
      Савио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!
    • 84'
      Савио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      ПСВ начинает контратаку
    • 84'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Маркело Натангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Винисиус Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Команда Эксельсиор фактически перестала играть и ждет финального свистка.
    • 83'
      Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Винисиус Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 81'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 44%, ПСВ: 56%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Файн Адриан наказан за толчок Симонс Хави
    • 79'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 78'
      Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Маркело Натангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 76'
      Савио из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Фол, нарушение
      75'
      Симонс Хави наказан за толчок Хореман Сибе
    • 75'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, ПСВ: 57%.
    • 75'
      Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Савио
    • 74'
      Бас Юлиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      ГОООООЛ - Хореман Сибе Эксельсиор забивает ударом головой
    • 74'
      Хореман Сибе выиграл воздушное противоборство у Брэнтуэйт Джерред.
    • Угловой
      74'
      Бас Юлиан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
    • 73'
      Брэнтуэйт Джерред ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 73'
      Винисиус Карлос из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 73'
      Маркело Натангело из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Файн Адриан из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      72'
      Макс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 71'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, ПСВ: 57%.
    • 70'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      68'
      Тиль Гус получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хореман Сибе
    • 68'
      Тиль Гус из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      68'
      Мвене Филлипп наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
    • 68'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Макс Филипп из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Дриауех Каухайб
    • 66'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, ПСВ: 57%.
    • 64'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Винисиус Карлос
    • 64'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Аюб Яссин уходит с поля и его заменяет Файн Адриан
    • 63'
      Тактическая замена. Ньивпорт Свен уходит с поля и его заменяет Маркело Натангело
    • 63'
      Тактическая замена. Хархаух Реда уходит с поля и его заменяет Бас Юлиан
    • 62'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 61'
      Тактическая замена. Гакпо Коди уходит с поля и его заменяет Тиль Гус
    • 61'
      Тактическая замена. Обиспо Армандо уходит с поля и его заменяет Брэнтуэйт Джерред
    • 60'
      Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 42%, ПСВ: 58%.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Гакпо Коди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 59'
      Nathan Tjoe-A-On успешно блокирует удар.
    • 59'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      ПСВ начинает контратаку
    • 58'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Мвене Филлипп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Гакпо Коди должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Гакпо Коди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Винисиус Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      57'
      Судья сигнализирует, что Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 56'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Гутьеррес Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      ПСВ начинает контратаку
    • 55'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Redouan El Yaakoubi ошибается в защите.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 55'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Гакпо Коди выиграл воздушное противоборство у Хореман Сибе.
    • 55'
      Redouan El Yaakoubi плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 55'
      Гутьеррес Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!
    • 55'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 55'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 42%, ПСВ: 58%.
    • 54'
      Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Азаркан Маруан получил травму и заменен. Ван Дёйнен Майк выходит на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      51'
      Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 42%, ПСВ: 58%.
    • 50'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 49'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 49'
      Гутьеррес Эрик из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 49'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      49'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Эйгенрам Йосуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      ПСВ начинает контратаку
    • 47'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Обиспо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Гутьеррес Эрик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Сангаре Ибрахим уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
    • 46'
      Тактическая замена. Исмаэл Сайбари уходит с поля и его заменяет Винисиус Карлос
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 40%, ПСВ: 60%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Бакайоко Жоан сделал ключевой пас для гола!
    • 45'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Сангаре Ибрахим правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 45'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 41%, ПСВ: 59%.
    • 45'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
    • 44'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 43'
      Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Ван Гассел Стейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Эйгенрам Йосуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 41'
      Исмаэл Сайбари из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Макс Филипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, ПСВ: 57%.
    • 41'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Ньивпорт Свен успешно блокирует удар.
    • 40'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Гакпо Коди нанес удар в каркас ворот!
    • 40'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      39'
      Nathan Tjoe-A-On на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Бакайоко Жоан выиграл воздушное противоборство у Nathan Tjoe-A-On.
    • 38'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Гакпо Коди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Исмаэл Сайбари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Эйгенрам Йосуа из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор заходит слишком далеко, он валит Симонс Хави.
    • 36'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 35'
      Гакпо Коди из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 35'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, ПСВ: 54%.
    • 34'
      Обиспо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Мвене Филлипп из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Сангаре Ибрахим наказан за толчок Азаркан Маруан
    • 34'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Азаркан Маруан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Ньивпорт Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 31'
      Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Азаркан Маруан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 30'
      Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 48%, ПСВ: 52%.
    • 30'
      Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
    • 30'
      ПСВ начинает контратаку
    • 30'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      ГОООООЛ - Сангаре Ибрахим ПСВ забивает ударом головой
    • Угловой
      29'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 28'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 27'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сангаре Ибрахим задерживает мяч рукой
    • 27'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Хореман Сибе выиграл воздушное противоборство у Гакпо Коди.
    • 25'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 51%, ПСВ: 49%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 24'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 24'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Эйгенрам Йосуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Мвене Филлипп выиграл воздушное противоборство у Эйгенрам Йосуа.
    • 23'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 21'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 21'
      Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 51%, ПСВ: 49%.
    • 19'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Гакпо Коди выиграл воздушное противоборство у Хореман Сибе.
    • 19'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 18'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 18'
      Эйгенрам Йосуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Аюб Яссин из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Симонс Хави
    • 16'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Хархаух Реда выиграл воздушное противоборство у Тезе Джордан.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 15'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 55%, ПСВ: 45%.
    • 15'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 13'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      13'
      Аюб Яссин из команды Эксельсиор подал угловой слева.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Бенитес Вальтер ошибается в защите.
    • 13'
      Макс Филипп ошибается в защите.
    • 12'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 12'
      Эйгенрам Йосуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Сангаре Ибрахим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Хархаух Реда из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Азаркан Маруан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
    • 10'
      Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Симонс Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 10'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 65%, ПСВ: 35%.
    • 10'
      Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      9'
      Аюб Яссин из команды Эксельсиор подал угловой слева.
    • 9'
      Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Азаркан Маруан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Хархаух Реда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Эксельсиор начинает контратаку
    • 8'
      Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Макс Филипп из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Гакпо Коди из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 42%, ПСВ: 58%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гакпо Коди наказан за толчок Redouan El Yaakoubi
    • 5'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Веерман Йоэй из команды ПСВ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 2'
      Хореман Сибе выиграл воздушное противоборство у Сангаре Ибрахим.
    • 2'
      Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Nathan Tjoe-A-On ошибается в защите.
    • 1'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Эксельсиор 1:6 ПСВ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     