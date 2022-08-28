Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4400
1:6
Конец матча
0'
0:1
2' ГолВеерман Йоэй
0:2
29' ГолСангаре Ибрахим
0:3
45' ГолСангаре Ибрахим
0:4
55' ГолСимонс Хави
0:5
59' ГолГакпо Коди
68' Желтая карточкаТиль Гус
1:5
74' ГолХореман Сибе
1:6
84' ГолСимонс Хави
90'+4
Ход матча
2'
0:1
29'
0:2
45'
0:3
55'
0:4
59'
0:5
61'
63'
68'
74'
1:5
84'
1:6
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
3 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 13
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
21
Аюб
Яссин
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
33 Бас ЮлианНападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
ПСВ
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хархаух Реда
|2
|0.67
|Хореман Сибе
|1
|0.33
|Азаркан Маруан
|1
|0.33
|Бас Юлиан
|1
|0.33
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.33
|Дриауех Каухайб
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|4
|1.33
|Гакпо Коди
|3
|1
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.67
|Веерман Йоэй
|2
|0.67
|Де Йонг Люк
|1
|0.33
|Обиспо Армандо
|1
|0.33
|Бакайоко Жоан
|1
|0.33
|Савио III
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1
Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Хелмонд Спорт 3:0 Осс - Эксельсиор 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2
ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|15 - 4
|9
|4.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Твенте
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Камбюр
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|10.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Волендам
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Камбюр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Камбюр
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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