Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Команда Твенте имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Филип Станкович делает важнейший сейв!

47' Хорошую попытку сделал Христос Цолис. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Achraf Douiri получил желтую карточку от судьи

44' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Стейн Сем получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Стейн Сем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Стейн Сем пробил со штрафного прямо в стенку

38' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Оооо... вот это был удар! Проппер Робин должен был забить с этой позиции.

34' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

34' Achraf Douiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Волендам

30' Бренет Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

27' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Филип Станкович делает важнейший сейв!

21' Удар от ворот произведет Твенте

20' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Achraf Douiri наказан за толчок Христос Цолис

18' Оооо... вот это был удар! Мюрен Роберт должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Верман Хенк из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Верман Хенк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игрок из команды Волендам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Мюрен Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Эйтинг Карел пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

15' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Волендам

10' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Волендам

8' Оооо... вот это был удар! Христос Цолис должен был забить с этой позиции.

8' Христос Цолис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Филип Станкович делает важнейший сейв!

6' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

6' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Филип Станкович делает важнейший сейв!

4' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля