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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 6750
Волендам
1:0
Конец матча
Твенте
0'
45' Желтая карточка
Achraf Douiri
61' Желтая карточка
Ван Мигем Дарил
1:0
83' Гол
Lequincio Zeefuik
90'+6

Ход матча

45'
Achraf Douiri
 
46'
 
Max Bruns
Проппер Робин
46'
 
Влап Михел
Стейн Сем
46'
Джеймс Деан
Achraf Douiri
 
58'
Walid Ould Chikh
Верман Хенк
 
61'
Ван Мигем Дарил
 
71'
Эль-Кадири Ибрахим
Улд-Ших Биляль
 
71'
 
Черны Вацлав
Цолис Христос
71'
 
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
76'
Lequincio Zeefuik
Мюрен Роберт
 
76'
 
Luca Everink
Бренет Джошуа
83'
Lequincio Zeefuik
(Ван Мигем Дарил)
1:0
85'
 
Manfred Ugalde
Влап Михел

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

1
Филип
Станкович
24
Achraf
Douiri
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
6
Бенамар
Бенаисса
21
Мюрен
Роберт
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
9
Верман
Хенк
7
Ван
Мигем
Дарил
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
11
Daan
Rots
14
Стейн
Сем
19
Цолис
Христос
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Волендам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Твенте

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
5:0
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.67
Бенамар Бенаисса 1 0.33
Lequincio Zeefuik 1 0.33
Мёркин Дерри 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренет Джошуа 1 0.33
Мисиджан Вирджил 1 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.33
Стейн Сем 1 0.33
Влап Михел 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 2 0
Эйтинг Карел 1 0
Бенамар Бенаисса 1 0
Achraf Douiri 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2
НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
3. ПСВ 3 3 0 0 15 - 4 9
4. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
5. АЗ Алкмаар 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Твенте 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Камбюр 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
10. НЕК Неймеген 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Волендам 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
6. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Камбюр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Камбюр 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
6. АЗ Алкмаар 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 96'
    Твенте владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Волендам: 36%, Твенте: 64%.
  • 96'
    Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 37%, Твенте: 63%.
  • 95'
    Филип Станкович из команды Волендам сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Мисиджан Вирджил грубо играет против соперника. Пострадал Плат Брайан
  • 93'
    Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 92'
    Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 92'
      Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 90'
      Мёркин Дерри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Мёркин Дерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Волендам пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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