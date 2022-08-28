Стадион: Крас Зрители: 6750
0'
45' Желтая карточкаAchraf Douiri
61' Желтая карточкаВан Мигем Дарил
1:0
83' ГолLequincio Zeefuik
90'+6
Ход матча
45'
46'
61'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 6
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
21
Мюрен
Роберт
11
Daan
Rots
14
Стейн
Сем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Imran Nazih
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daan RotsПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Luca Everink
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
История личных встреч
Волендам
Твенте
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.67
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.33
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.33
|Мёркин Дерри
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренет Джошуа
|1
|0.33
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.33
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.33
|Стейн Сем
|1
|0.33
|Влап Михел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2
НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0 Волендам - Хелмонд Спорт 4:1 Волендам - АЗ-2 Алкмаар 2:1 Рода - Волендам 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1
НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|15 - 4
|9
|4.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Твенте
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Камбюр
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|10.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Волендам
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Камбюр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Камбюр
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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