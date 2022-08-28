Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 12587
0'
32' Желтая карточкаОлссон Филип
1:0
45' ГолБерг Маркус
2:0
55' ГолБерг Маркус
59' Желтая карточкаЮханссон Карл
66' Желтая карточкаСилисуфай Эди
74' Желтая карточкаМатисен Маркус
80' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
90'+4
Ход матча
32'
45'
1:0
55'
2:0
59'
66'
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Saidu Salisu
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Oli OmarssonПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Гётеборг
Сириус
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|11
|0.55
|Якоб Кевин
|4
|0.2
|Норлин Густаф
|3
|0.15
|Терн Симон
|2
|0.1
|Айеш Хосам
|2
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.1
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Hussein Carneil
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|0
|0
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Johan Bangsbo
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.3
|Aron Bjarnason I
|3
|0.15
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|Матисен Маркус
|2
|0.1
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.05
|Сугита Юкия
|1
|0.05
|Ларсон Карл
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Юханссон Карл II
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вендт Оскар
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|7
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
6
43%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
7
20
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
10
37%
3
17%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
6
22%
4
22%
76-90
Пропущено
16
30
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
19%
9
30%
31-45
5
31%
6
20%
46-60
5
31%
2
7%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1
Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|0:0
|20
|10
|5
|5
|27 - 17
|35
|6.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|7.
|Кальмар
|0:0
|20
|9
|4
|7
|22 - 17
|31
|8.
|Мьельбю
|0:0
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|9.
|Сириус
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|20
|4
|3
|13
|18 - 41
|15
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|20
|3
|6
|11
|14 - 29
|15
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Мальмё
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|4.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Кальмар
|0:0
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|3.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|0:0
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|8.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|9.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|Кальмар
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
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