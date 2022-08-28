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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 12587
Гётеборг
2:0
Конец матча
Сириус
0'
32' Желтая карточка
Олссон Филип
1:0
45' Гол
Берг Маркус
2:0
55' Гол
Берг Маркус
59' Желтая карточка
Юханссон Карл
66' Желтая карточка
Силисуфай Эди
74' Желтая карточка
Матисен Маркус
80' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
90'+4
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
6
Марковик
Эман
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
14
Норлин
Густаф
24
Salaou
Hachimou
9
Берг
Маркус
34
Вайо
Томми
4
Да
Грака
Кристофер
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
7
Рогич
Филип
12
Oli
Omarsson
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
Гётеборг
4-4-1-1
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Сириус

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 11 0.55
Якоб Кевин 4 0.2
Норлин Густаф 3 0.15
Терн Симон 2 0.1
Айеш Хосам 2 0.1
Вильхельмссон Оскар 2 0.1
Яллоу Александр 1 0.05
Hussein Carneil 1 0.05
Сана Тобиас 0 0
Саломонссон Эмиль 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Johan Bangsbo 0 0
Salaou Hachimou 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.3
Aron Bjarnason I 3 0.15
Зейдан Мустафа 2 0.1
Матисен Маркус 2 0.1
Хелльборг Адам 1 0.05
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Рогич Филип 1 (1) 0.05
Сугита Юкия 1 0.05
Ларсон Карл 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Юханссон Карл II 5 0
Берг Маркус 3 0
Вендт Оскар 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Айеш Хосам 3 0
Яллоу Александр 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Хан Уорнер 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 7 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Стенссон Даниэль 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Роше Джейми 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
6
43%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
20
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
10
37%
3
17%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
6
22%
4
22%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
19%
9
30%
31-45
5
31%
6
20%
46-60
5
31%
2
7%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0
Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Сириус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1
Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 0:0 20 10 5 5 27 - 17 35
6. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
7. Кальмар 0:0 20 9 4 7 22 - 17 31
8. Мьельбю 0:0 20 7 8 5 19 - 17 29
9. Сириус 20 7 4 9 20 - 28 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 20 4 3 13 18 - 41 15
15. Хельсинборг 0:0 20 3 6 11 14 - 29 15
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Мальмё 0:0 10 7 2 1 19 - 6 23
4. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Кальмар 0:0 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 0:0 11 2 4 5 6 - 12 10
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
3. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 0:0 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 0:0 10 3 3 4 5 - 8 12
8. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
9. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
10. Кальмар 0:0 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 0:0 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Filip Olsson получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Карлссон-Лагемюр Патрик уходит с поля. Filip Olsson выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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