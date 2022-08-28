2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолВеде Антон
2:0
17' ГолJaheem Burke
32' Желтая карточкаJaheem Burke
44' Вторая желтая карточкаJaheem Burke
2:1
57' ГолРафаэль Йорк
86' Желтая карточкаКайтофт Антон
90' Желтая карточкаБекай Перпарим
90'+9
Ход матча
10'
1:0
17'
2:0
32'
44'
57'
2:1
86'
90'
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
23
Маннс
Йеспер
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
-
21 Веде АнтонНападающий
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
14 Joel Berhane
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Норрбю
Сирианска Эскильстуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.38
|Саволайнен Никлас
|5
|0.24
|Бекай Перпарим
|3
|0.14
|Jaheem Burke
|2
|0.1
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Олссон Макс
|1
|0.05
|Андерссон Мелвин
|1
|0.05
|Броман Густав
|1
|0.05
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.57
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0.24
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.19
|Рафаэль Йорк
|4
|0.19
|Гётессон Виктор
|3
|0.14
|Sadmir Zekovic
|3
|0.14
|Худу Абдул Халик
|1
|0.05
|Форс Виктор
|1
|0.05
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|Мааруф Самир
|1
|0.05
|Коффей Эшли
|1
|0.05
|Joel Berhane
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Якубу Алию
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Jaheem Burke
|1
|1
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Османагич Нино
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Max Andersson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|Форс Виктор
|6
|1
|Рафаэль Йорк
|4
|1
|Коффей Эшли
|4
|1
|Мишель Феликс
|5
|0
|Маркес Микаэль
|5
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Мишель Александер
|1
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Забито
12
24
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
8
33%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
7
32%
3
21%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Забито
25
39
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
16%
5
13%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
1
4%
5
13%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
5
20%
6
15%
61-75
8
32%
11
28%
76-90
Пропущено
33
33
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
1
3%
3
9%
1-15
8
24%
6
18%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
8
24%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1
Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Сковде АИК
|21
|9
|7
|5
|27 - 25
|34
|6.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|9
|3
|9
|39 - 33
|30
|8.
|Эребру
|21
|8
|3
|10
|22 - 26
|27
|9.
|Ландскруна
|21
|6
|8
|7
|27 - 33
|26
|10.
|Утсиктенс
|21
|7
|5
|9
|30 - 31
|26
|11.
|Эргрюте
|21
|5
|9
|7
|31 - 33
|24
|12.
|Норрбю
|21
|6
|5
|10
|23 - 35
|23
|13.
|Йёнчёпинг
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|14.
|Вестерос
|21
|4
|9
|8
|29 - 37
|21
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|21
|3
|6
|12
|20 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|10
|2
|5
|3
|17 - 15
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|7.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|8.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|10.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|12.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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