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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
10' Гол
Веде Антон
2:0
17' Гол
Jaheem Burke
32' Желтая карточка
Jaheem Burke
44' Вторая желтая карточка
Jaheem Burke
2:1
57' Гол
Рафаэль Йорк
86' Желтая карточка
Кайтофт Антон
90' Желтая карточка
Бекай Перпарим
90'+9
23
Кайтофт
Антон
4
Лундгрен
Фредрик
18
Пекальски
Иво
16
Сало
Александр
5
Браннефальк
Йохан
15
Османагич
Нино
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
9
Рейнхольдссон
Андре
24
Jaheem
Burke
1
Волтерс
Ник
13
Мишель
Александер
22
Мишель
Феликс
23
Маннс
Йеспер
15
Форс
Виктор
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Рафаэль
Йорк
43
Худу
Абдул
Халик
8
Ishak
Shamoun
7
Мааруф
Самир
10
Алсанати
Андре
Норрбю
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

История личных встреч

Норрбю
Сирианска Эскильстуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.38
Саволайнен Никлас 5 0.24
Бекай Перпарим 3 0.14
Jaheem Burke 2 0.1
Лундгрен Фредрик 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Олссон Макс 1 0.05
Андерссон Мелвин 1 0.05
Броман Густав 1 0.05
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.57
Шауш Абделькарим Маммар 5 0.24
Алсанати Андре 4 (1) 0.19
Рафаэль Йорк 4 0.19
Гётессон Виктор 3 0.14
Sadmir Zekovic 3 0.14
Худу Абдул Халик 1 0.05
Форс Виктор 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Мааруф Самир 1 0.05
Коффей Эшли 1 0.05
Joel Berhane 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Якубу Алию 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Jaheem Burke 1 1
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Османагич Нино 2 0
Берггрен Густав 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Max Andersson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Форс Виктор 6 1
Рафаэль Йорк 4 1
Коффей Эшли 4 1
Мишель Феликс 5 0
Маркес Микаэль 5 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Мааруф Самир 2 0
Мишель Александер 1 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
15%
1
7%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Забито

12
24
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
17%
4
17%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
8
33%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
7
32%
3
21%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Забито

25
39
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
16%
5
13%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
1
4%
5
13%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
5
20%
6
15%
61-75
8
32%
11
28%
76-90

Пропущено

33
33
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
1
3%
3
9%
1-15
8
24%
6
18%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
8
24%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1
Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Сковде АИК 21 9 7 5 27 - 25 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Эребру 21 8 3 10 22 - 26 27
9. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
10. Утсиктенс 21 7 5 9 30 - 31 26
11. Эргрюте 21 5 9 7 31 - 33 24
12. Норрбю 21 6 5 10 23 - 35 23
13. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
14. Вестерос 21 4 9 8 29 - 37 21
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 21 3 6 12 20 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
7. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
10. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
12. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
13. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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      Г О О О О Л - Jaheem Burke бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Веде Антон бьет в цель!
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