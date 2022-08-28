Стадион: Френдс Арена
0'
1:0
2' ГолГвидетти Йон
1:1
37' ГолБесара Нахир
2:1
46' ГолСтефанелли Николас
54' Желтая карточкаСисей Йеспер
2:2
59' ГолБериша Ветон
80' Желтая карточкаДжазе Моханад
83' Желтая карточкаФенгер Мадс
90' Желтая карточкаПинас Шакилль
90'+3
Ход матча
2'
1:0
37'
1:1
46'
54'
59'
2:2
80'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
35 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
30 Атола ГенриНападающий
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
АИК
Хаммарбю
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|5
|0.25
|Бауи Набиль
|5
|0.25
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.2
|Ларссон Джордан
|3
|0.15
|Айяри Ясин
|3
|0.15
|Оума Эрик
|2
|0.1
|Люстиг Микаэль
|2
|0.1
|Гвидетти Йон
|2
|0.1
|Милошевич Александер
|2
|0.1
|Ахмед Амар
|1
|0.05
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Тиль Венсан
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|9 (1)
|0.45
|Людвигсон Густав
|8
|0.4
|Сведберг Виллиот
|5
|0.25
|Бериша Ветон
|4
|0.2
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.15
|Джазе Моханад
|2
|0.1
|Боянич Дарьян
|2
|0.1
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.1
|Травалли Бубакарр
|2
|0.1
|Куртулус Эдвин
|2
|0.1
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Лахдо Майкель
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
5
26%
7
27%
61-75
3
16%
7
27%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
16%
5
50%
76-90
Забито
31
41
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
4
13%
4
10%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
8
26%
8
20%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
10
24%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
15%
3
18%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
6
22%
3
18%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2
Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|0:0
|20
|10
|5
|5
|27 - 17
|35
|6.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|7.
|Кальмар
|0:0
|20
|9
|4
|7
|22 - 17
|31
|8.
|Мьельбю
|0:0
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|9.
|Сириус
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|20
|4
|3
|13
|18 - 41
|15
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|20
|3
|6
|11
|14 - 29
|15
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Мальмё
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|4.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Кальмар
|0:0
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|3.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|0:0
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|8.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|9.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|Кальмар
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан