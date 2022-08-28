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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
АИК
2:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
2' Гол
Гвидетти Йон
1:1
37' Гол
Бесара Нахир
2:1
46' Гол
Стефанелли Николас
54' Желтая карточка
Сисей Йеспер
2:2
59' Гол
Бериша Ветон
80' Желтая карточка
Джазе Моханад
83' Желтая карточка
Фенгер Мадс
90' Желтая карточка
Пинас Шакилль
90'+3

Ход матча

2'
Гвидетти Йон
(Ринг Эрик)
1:0
29'
Сисей Йеспер
Гвидетти Йон
 
37'
1:1
Бесара Нахир
(Боянич Дарьян)
46'
Стефанелли Николас
(Хуссейн Билаль)
2:1
54'
Сисей Йеспер
 
59'
2:2
Бериша Ветон
(Боянич Дарьян)
69'
 
Конча Давид
Людвигсон Густав
69'
 
Пинас Шакилль
Alper Demirol
72'
Бауи Набиль
Эльбузеди Закари
 
80'
 
Джазе Моханад
83'
 
Фенгер Мадс
88'
 
Вагич Павле
Джазе Моханад
90'
 
Пинас Шакилль
90'
 
Нильссон Джоэл
Саиди Абдельрахман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Эльбузеди
Закари
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
9
Бериша
Ветон
40
Саиди
Абдельрахман
АИК
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хаммарбю

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 5 0.25
Бауи Набиль 5 0.25
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.2
Ларссон Джордан 3 0.15
Айяри Ясин 3 0.15
Оума Эрик 2 0.1
Люстиг Микаэль 2 0.1
Гвидетти Йон 2 0.1
Милошевич Александер 2 0.1
Ахмед Амар 1 0.05
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Ринг Эрик 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Тиль Венсан 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 9 (1) 0.45
Людвигсон Густав 8 0.4
Сведберг Виллиот 5 0.25
Бериша Ветон 4 0.2
Саиди Абдельрахман 3 0.15
Джазе Моханад 2 0.1
Боянич Дарьян 2 0.1
Сельмани Астрит 2 (1) 0.1
Травалли Бубакарр 2 0.1
Куртулус Эдвин 2 0.1
Bjoern Paulsen 1 0.05
Лахдо Майкель 1 0.05
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джазе Моханад 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 3 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Бесара Нахир 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Alper Demirol 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
5
26%
7
27%
61-75
3
16%
7
27%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
3
16%
5
50%
76-90

Забито

31
41
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
4
13%
4
10%
1-15
4
13%
7
17%
16-30
8
26%
8
20%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
10
24%
76-90

Пропущено

27
17
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
15%
3
18%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
6
22%
3
18%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2
Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 0:0 20 10 5 5 27 - 17 35
6. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
7. Кальмар 0:0 20 9 4 7 22 - 17 31
8. Мьельбю 0:0 20 7 8 5 19 - 17 29
9. Сириус 20 7 4 9 20 - 28 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 20 4 3 13 18 - 41 15
15. Хельсинборг 0:0 20 3 6 11 14 - 29 15
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Мальмё 0:0 10 7 2 1 19 - 6 23
4. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Кальмар 0:0 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 0:0 11 2 4 5 6 - 12 10
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
3. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 0:0 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 0:0 10 3 3 4 5 - 8 12
8. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
9. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
10. Кальмар 0:0 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 0:0 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
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