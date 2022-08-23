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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Вест Хэм

История личных встреч

Астон Вилла
Вест Хэм

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.33
Ингс Дэнни 1 0.33
Буэндия Эмилиано 1 0.33
Бэйли Леон 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 2 0
Янг Эшли 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Динь Люка 1 0
Макгинн Джон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крессуэлл Аарон 1 0
Керер Тило 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Астон Вилла 44.1% (15)
    X 26.5% (9)
    Вест Хэм 29.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вест Хэм
    3.25
    3.66
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    44.1% (15)
    Ничья
    26.5% (9)
    Вест Хэм
    29.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    35.3% (12)
    1:2 Вест Хэм
    23.5% (8)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Астон Вилла
    8.8% (3)
    0:2 Вест Хэм
    5.9% (2)
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