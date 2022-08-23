Стадион: Вилла Парк
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Вест Хэм
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.33
|Ингс Дэнни
|1
|0.33
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.33
|Бэйли Леон
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Янг Эшли
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
Исход игры
Астон Вилла
44.1% (15)
Ничья
26.5% (9)
Вест Хэм
29.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (23)
Меньше
32.35% (11)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
35.3% (12)
1:2 Вест Хэм
23.5% (8)
1:1 Ничья
17.6% (6)
2:2 Ничья
8.8% (3)
1:0 Астон Вилла
8.8% (3)
0:2 Вест Хэм
5.9% (2)
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