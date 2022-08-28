Стадион: Right To Dream Park
2:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
11' ГолAndreas Schjelderup
14' Желтая карточкаAndreas Schjelderup
2:0
25' ГолДиоманде Мохаммед
37' Желтая карточкаХочолава Давид
45' Желтая карточкаФресе Мартин
50' Undefined phrase: football_event_Фресе Мартин
62' Желтая карточкаErnest Nuamah
70' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
Ход матча
11'
25'
37'
45'
50'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
51
Райан
Мэтт
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Копенгаген
18 матчей
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы
52 матча
17.3%
25%
57.7%
9 побед 13 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.2%
40.4%
38.4%
11 побед 21 ничья 20 побед
Второй тайм
21.2%
34.6%
44.2%
11 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|4
|0.57
|Ernest Nuamah
|2
|0.29
|Хансен Мадс
|2
|0.29
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.14
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.14
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|5 (1)
|0.71
|Классон Виктор
|5
|0.71
|Фальк Расмус
|1
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.14
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.14
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Фресе Мартин
|2
|0
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3
Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|0:2
|7
|3
|0
|4
|13 - 12
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|Оденсе
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|0:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|0:2
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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