Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Норшеланн, будет отменен из-за фола.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Идеальный солнечный день для футбола

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Биэл Пеп из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хансен Мадс пробил со штрафного прямо в стенку

39' Матч возобновлен

37' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Норшеланн начинает контратаку

37' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Андреас Шельдеруп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Удар от ворот произведет Копенгаген

30' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Копенгаген

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Г О О О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн головой вбивает мяч в сетку.

25' Хансен Мадс нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

25' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Фальк Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

18' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Норшеланн начинает контратаку

18' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

14' Андреас Шельдеруп получил желтую карточку от судьи

14' Андреас Шельдеруп упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

13' Идет дождь, трудные условия для игроков.

13' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!

11' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Норшеланн начинает контратаку

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Норшеланн начинает контратаку

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

8' Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

2' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля