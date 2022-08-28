VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

92' Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!

91' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Лассо Кулибали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Норшеланн

88' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко

88' Йенссен Ульрик получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

87' Сегодняшная посещаемость составляет 9497 болельщиков

87' Йенссен Ульрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Карамоко Мамуду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Карамоко Мамуду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Норшеланн начинает контратаку

84' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Норшеланн

83' Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.

83' Вавро Денис из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Норшеланн

80' Удар от ворот произведет Норшеланн

80' Стаменич Марко из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

75' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Норшеланн

73' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Харальдссон Хакон-Арнар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Гости сейчас реально начинают давить соперника

69' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

66' Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.

65' Норшеланн начинает контратаку

65' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Карамоко Мамуду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.

63' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Норшеланн начинает контратаку

62' Ernest Nuamah получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' Кристансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

61' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Норшеланн начинает контратаку

60' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Карамоко Мамуду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.

56' Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Фальк Расмус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Идеальный солнечный день для футбола

55' Удар от ворот произведет Копенгаген

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Норшеланн, будет отменен из-за фола.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Фресе Мартин отличился.

50' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Кристансен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Кристансен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вальдемар Лунд наказан за толчок Фресе Мартин

47' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Классон Виктор пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

46' Тактическая замена. Дарами Мохаммед уходит с поля и его заменяет Вальдемар Лунд