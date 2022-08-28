  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 9497
Нордшелланн
3:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
11' Гол
Andreas Schjelderup
14' Желтая карточка
Andreas Schjelderup
2:0
25' Гол
Диоманде Мохаммед
37' Желтая карточка
Хочолава Давид
45' Желтая карточка
Фресе Мартин
50' Undefined phrase: football_event_
Фресе Мартин
62' Желтая карточка
Ernest Nuamah
70' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
75' Желтая карточка
Вавро Денис
3:0
90' Гол
Антман Оливер
3:1
90' Пенальти
Биэл Пеп
90'+10

Ход матча

11'
Andreas Schjelderup
(Ernest Nuamah)
1:0
14'
Andreas Schjelderup
 
25'
Диоманде Мохаммед
2:0
37'
 
Хочолава Давид
45'
Фресе Мартин
 
46'
 
Карамоко Мамуду
Лерагер Лукас
46'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Дарами Мохаммед
50'
Фресе Мартин
 
56'
 
Йелерт Элиас
Дикс Кевин
62'
Ernest Nuamah
 
70'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
70'
 
Мукайру Пол
Хочолава Давид
73'
Lasso Coulibaly
Ernest Nuamah
 
75'
 
Вавро Денис
76'
 
Стаменич Марко
Харальдссон Хакон-Арнар
81'
Антман Оливер
Хансен Мадс
 
81'
Беньямин Нюгрен
Andreas Schjelderup
 
88'
Свенссон Даниэль
Йенссен Ульрик
 
88'
Асконе Рокко
Диоманде Мохаммед
 
90'
Антман Оливер
(Lasso Coulibaly)
3:0
90'
3:1
Биэл Пеп

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Adamo
Nagalo
3
Йенссен
Ульрик
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
7
Andreas
Schjelderup
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
16
Биэл
Пеп
15
Дарами
Мохаммед
Нордшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Копенгаген

18 матчей

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 23 победы

52 матча

17.3%
25%
57.7%
9 побед 13 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.2%
40.4%
38.4%
11 побед 21 ничья 20 побед

Второй тайм

21.2%
34.6%
44.2%
11 побед 18 ничьих 23 победы

История матчей

СД
1:0
СД
1:5
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СДЧГ
1:3
СДЧГ
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 4 0.57
Ernest Nuamah 2 0.29
Хансен Мадс 2 0.29
Беньямин Нюгрен 1 0.14
Антман Оливер 1 0.14
Диоманде Мохаммед 1 0.14
Lasso Coulibaly 0 0
Кристенсен Якоб 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.86
Классон Виктор 5 0.71
Фальк Расмус 1 0.14
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.14
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.14
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Фресе Мартин 2 0
Кристенсен Якоб 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Вавро Денис 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Хочолава Давид 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
27%
3
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1
Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3
Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 7 3 0 4 14 - 13 9
8. Оденсе 7 2 1 4 7 - 14 7
9. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
10. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 100'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О О Л - Биэл Пеп из команды Копенгаген забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
  • 99'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 99'
    После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    99'
    ПЕНАЛЬТИ - Адамо Нагало из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Биэл Пеп.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с правой ноги!
    • 91'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Биэл Пеп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Лассо Кулибали создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Стаменич Марко выиграл воздушное противоборство у Антман Оливер.
    • 90'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Стаменич Марко выиграл воздушное противоборство у Беньямин Нюгрен.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 88'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
    • 88'
      Йенссен Ульрик получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
    • 87'
      Сегодняшная посещаемость составляет 9497 болельщиков
    • Травма, повреждение
      87'
      Йенссен Ульрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Вавро Денис нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 86'
      Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Копенгаген: 54%.
    • 86'
      Карамоко Мамуду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Карамоко Мамуду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Райан Мэтт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 84'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 83'
      Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.
    • 83'
      Шанс! Биэл Пеп из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • 83'
      Вавро Денис из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 81'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 81'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 80'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 80'
      Стаменич Марко из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Копенгаген: 52%.
    • 80'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      79'
      Адамо Нагало возвращается на поле.
    • 79'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      79'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      79'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 78'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 78'
      Биэл Пеп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кристансен Виктор
    • 77'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Тактическая замена. Харальдссон Хакон-Арнар уходит с поля и его заменяет Стаменич Марко
    • Желтая карточка
      75'
      Вавро Денис получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Копенгаген: 52%.
    • 75'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 75'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 73'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 73'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Тактическая замена. Хочолава Давид уходит с поля и его заменяет Мукайру Пол
    • Желтая карточка
      70'
      Харальдссон Хакон-Арнар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      70'
      Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
    • 70'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Гости сейчас реально начинают давить соперника
    • 69'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Райан Мэтт из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Карамоко Мамуду из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.
    • 65'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Копенгаген: 50%.
    • 65'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Карамоко Мамуду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.
    • 63'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 63'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      62'
      Ernest Nuamah получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Йенссен Ульрик из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
    • 62'
      Кристансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      61'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 61'
      Вавро Денис успешно блокирует удар.
    • 61'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Копенгаген: 50%.
    • 60'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      Карамоко Мамуду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      58'
      Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой справа.
    • 58'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Вавро Денис успешно блокирует удар.
    • 57'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Йелерт Элиас
    • 56'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 56'
      Оооо... вот это был удар! Биэл Пеп должен был забить с этой позиции.
    • 56'
      Биэл Пеп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Фальк Расмус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 55'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 55'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 54'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Копенгаген: 49%.
    • Травма, повреждение
      54'
      Кристансен Виктор возвращается на поле.
    • 53'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Фол, нарушение
      53'
      Фресе Мартин задерживает мяч рукой
    • 53'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Норшеланн, будет отменен из-за фола.
    • Описание гола
      51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 50'
      Хансен Мадс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Фресе Мартин отличился.
    • Угловой
      50'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кристансен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      49'
      Кристансен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Вальдемар Лунд наказан за толчок Фресе Мартин
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Биэл Пеп
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Классон Виктор пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 46'
      Тактическая замена. Дарами Мохаммед уходит с поля и его заменяет Вальдемар Лунд
    • 46'
      Тактическая замена. Лерагер Лукас уходит с поля и его заменяет Карамоко Мамуду
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Копенгаген: 49%.
    • 47'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      46'
      Биэл Пеп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Биэл Пеп из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      45'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      45'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дикс Кевин.
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      43'
      Дарами Мохаммед из команды Копенгаген в офсайде
    • 42'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Харальдссон Хакон-Арнар
    • 41'
      Харальдссон Хакон-Арнар выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • Травма, повреждение
      41'
      Хочолава Давид возвращается на поле.
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Копенгаген: 50%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Хочолава Давид успешно блокирует удар.
    • 39'
      Хансен Мадс пробил со штрафного прямо в стенку
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      37'
      Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Хочолава Давид из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 37'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 37'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 37'
      Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Андреас Шельдеруп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Копенгаген: 49%.
    • 34'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
    • 33'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 31'
      Хочолава Давид из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Копенгаген: 51%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Биэл Пеп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      30'
      Биэл Пеп из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Хочолава Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Биэл Пеп ошибается в защите.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Классон Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 27'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 27'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      26'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О О О Л - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн головой вбивает мяч в сетку.
    • 25'
      Хансен Мадс нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • 25'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Классон Виктор
    • 24'
      Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Райан Мэтт из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      Фальк Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Йенссен Ульрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Биэл Пеп из команды Копенгаген подал угловой справа.
    • 22'
      Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • 20'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Кристансен Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Биэл Пеп ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      19'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 18'
      Кристансен Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 18'
      Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Копенгаген: 46%.
    • 15'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      14'
      Андреас Шельдеруп получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      14'
      Андреас Шельдеруп упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
    • 13'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      13'
      Биэл Пеп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Кристенсен Якоб сделал ключевой пас для гола!
    • 11'
      Ernest Nuamah сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!
    • 11'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Копенгаген: 36%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 9'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 9'
      Кристансен Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Копенгаген: 36%.
    • 6'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Харальдссон Хакон-Арнар
    • 5'
      Вавро Денис успешно блокирует удар.
    • 5'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Хочолава Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Классон Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • Офсайд
      2'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 2'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Хочолава Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 3:1 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     