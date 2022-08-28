Стадион: Гульденспоренстадион
0'
20' Желтая карточкаБруно Массимо
24' Желтая карточкаБокади Мервей
45' Желтая карточкаДоннум Арон
53' Желтая карточкаNathan Ngoy
54' Желтая карточкаТанака Сатоси
56' Желтая карточкаВандандриш Кевин
Ход матча
20'
24'
45'
53'
54'
56'
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Osher Davida
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Кортрейк
Стандард
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|1
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.17
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.17
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|3 (3)
|0.5
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.33
|Эмон Рено
|1
|0.17
|Драгус Денис
|1
|0.17
|Тапсоба Абдул
|1
|0.17
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Танака Сатоси
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Калут Александро
|1
|1
|Девале Жиль
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2
Стандард
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1
Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Гент
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Кортрейк
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Стандард
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Стандард
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Кортрейк
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Стандард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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