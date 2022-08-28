  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Кортрейк
0:1
Конец матча
Стандард
0'
20' Желтая карточка
Бруно Массимо
24' Желтая карточка
Бокади Мервей
45' Желтая карточка
Доннум Арон
53' Желтая карточка
Nathan Ngoy
54' Желтая карточка
Танака Сатоси
56' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
76' Вторая желтая карточка
Вандандриш Кевин
0:1
83' Гол
Амалла Селим
90'+6
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
10
Селемани
Фаиз
12
Кейта
Хабиб
26
Вандандриш
Кевин
30
Д'Эне
Кристоф
22
Ламкель
Зе
Дидье
17
Гейе
Папе
Хабиб
70
Бруно
Массимо
16
Бодар
Арно
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
34
Лайфис
Константинос
18
Болевич
Александар
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
8
Цимирот
Гойко
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
Кортрейк
3-4-3
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Стандард

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:1
К
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ТМС
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ЛП
0:3
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
1:1
К
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:5
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.17
Гейе Папе Хабиб 1 0.17
Ватанабэ Цуёси 1 0.17
Д'Эне Кристоф 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.67
Дюссенн Ноэ 2 0.33
Эмон Рено 1 0.17
Драгус Денис 1 0.17
Тапсоба Абдул 1 0.17
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 2 1
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Д'Эне Кристоф 1 0
Бруно Массимо 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Танака Сатоси 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Калут Александро 1 1
Девале Жиль 2 0
Драгус Денис 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Доннум Арон 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2
Стандард
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1
Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Антверпен 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 2:1 5 3 1 1 6 - 6 10
6. Андерлехт 1:2 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Гент 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
13. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
16. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 2:1 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Андерлехт 1:2 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 1:2 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Унион Сент-Жиллуаз 2:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Хабиб Кейта уходит с поля. Танака Сатоси выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      49'
      Доннум Арон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Бокади Мервей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Бруно Массимо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     