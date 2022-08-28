Стадион: Schuetzenwiese Stadion
0'
1:0
3' ПенальтиБуэсс Роман
9' Желтая карточкаАли Мохамед
1:1
17' ГолЭлиа Мешак
39' Желтая карточкаАбедини Эрис
45' Желтая карточкаЗесигер Седрик
Ход матча
3'
1:0
9'
17'
1:1
39'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.33
|Samir Ramizi
|1
|0.17
|Родригес Франсиско III
|1
|0.17
|Манзамби Нефтали
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.5
|Иттен Седрик
|2
|0.33
|Ридер Фабиан
|2
|0.33
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.17
|Нгамале Муми
|1
|0.17
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Granit Lekaj
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Али Мохамед
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
67%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0
Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|2.
|Янг Бойз
|1:1
|6
|3
|3
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|5.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|8.
|Базель
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Винтертур
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|10.
|Цюрих
|1:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Винтертур
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|7.
|Базель
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Цюрих
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|6.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|7.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|8.
|Базель
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Цюрих
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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