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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Винтертур
1:5
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
3' Пенальти
Буэсс Роман
9' Желтая карточка
Али Мохамед
1:1
17' Гол
Элиа Мешак
39' Желтая карточка
Абедини Эрис
45' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:2
50' Гол
Нсаме Жан-Пьер
1:3
52' Гол
Угриниц Филип
1:4
69' Гол
Иттен Седрик
1:5
77' Гол
Иттен Седрик
86' Желтая карточка
Granit Lekaj
90'+4
1
Фаюлу
Тимоти
5
Гельми
Рой
25
Шмид
Янник
4
Granit
Lekaj
77
Абедини
Эрис
19
Adrian
Gantenbein
8
Samir
Ramizi
44
Родригес
Франсиско
III
3
Шеттин
Тобиас
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
8
Сьерро
Венсан
22
Ррудхани
Донат
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Винтертур
3-1-4-2
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Янг Бойз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 2 (1) 0.33
Samir Ramizi 1 0.17
Родригес Франсиско III 1 0.17
Манзамби Нефтали 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 4 0.67
Канга Вилфрид 3 0.5
Ридер Фабиан 2 0.33
Нсаме Жан-Пьер 2 0.33
Элиа Мешак 2 0.33
Фасснахт Кристиан 1 0.17
Нгамале Муми 1 0.17
Угриниц Филип 1 0.17
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Granit Lekaj 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Абедини Эрис 2 0
Буэсс Роман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Samuel Ballet 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Lewin Blum 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
75%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
75%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0
Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 6 2 0 4 12 - 11 6
8. Базель 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 6 0 2 4 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Базель 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
8. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Абедини Эрис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Буэсс Роман из команды Винтертур забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 1:5 Янг Бойз онлайн

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