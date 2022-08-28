Стадион: Schuetzenwiese Stadion
0'
1:0
3' ПенальтиБуэсс Роман
9' Желтая карточкаАли Мохамед
1:1
17' ГолЭлиа Мешак
39' Желтая карточкаАбедини Эрис
45' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:2
50' ГолНсаме Жан-Пьер
1:3
52' ГолУгриниц Филип
1:4
69' ГолИттен Седрик
1:5
77' ГолИттен Седрик
86' Желтая карточкаGranit Lekaj
90'+4
Ход матча
3'
1:0
9'
17'
1:1
39'
45'
50'
1:2
52'
69'
1:4
77'
1:5
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 11
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.33
|Samir Ramizi
|1
|0.17
|Родригес Франсиско III
|1
|0.17
|Манзамби Нефтали
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|4
|0.67
|Канга Вилфрид
|3
|0.5
|Ридер Фабиан
|2
|0.33
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0.33
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|Нгамале Муми
|1
|0.17
|Угриниц Филип
|1
|0.17
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Али Мохамед
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
75%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
75%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4
Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0
Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|5.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|8.
|Базель
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Винтертур
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|10.
|Цюрих
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|8.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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