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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Цюрих
1:1
Перерыв
Базель
0'
0:1
23' Гол
Зачири Анди
1:1
33' Гол
Крюезиу Мирлинд
35' Желтая карточка
Афдияй Донис

Ход матча

23'
0:1
Зачири Анди
(Малес Дариан)
33'
Крюезиу Мирлинд
(Сельнес Оле)
1:1
35'
Афдияй Донис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Базель
3.65
3.90
3.27
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
16
Хорншу
Марк
19
Боранияшевич
Никола
8
Сельнес
Оле
18
Афдияй
Донис
3
Герреро
Адрия
22
Ньонто
Вильфред
15
Тосин
Айегун
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
Цюрих
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Базель

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
70%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед

Первый тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 25 побед

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 34 победы

59 матчей

18.6%
22%
59.4%
11 побед 13 ничьих 35 побед

Первый тайм

15.3%
42.4%
42.3%
9 побед 25 ничьих 25 побед

Второй тайм

23.7%
18.6%
57.7%
14 побед 11 ничьих 34 победы

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ронер Фабиан 1 0.17
Крюезиу Мирлинд 1 0.17
Сельнес Оле 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 1 0.2
Бургер Ваутер 1 0.2
Ндой Дан 1 0.2
Малес Дариан 0 0
Zeki Amdouni 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Гогия Акакий 1 0
Сельнес Оле 1 0
Алити Фидан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Дан 3 0
Бургер Ваутер 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Джака Таулант 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2
Базель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2
Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
2. Янг Бойз 1:1 6 3 3 0 12 - 2 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 6 2 0 4 12 - 11 6
8. Базель 1:1 5 0 4 1 3 - 5 4
9. Винтертур 1:1 6 0 3 3 4 - 10 3
10. Цюрих 1:1 6 0 3 3 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 1:1 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Винтертур 1:1 4 0 3 1 4 - 7 3
7. Базель 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Цюрих 1:1 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 1:1 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
6. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
7. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
8. Базель 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Цюрих 1:1 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Крюезиу Мирлинд бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Зачири Анди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Базель
3.65
3.90
3.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 1:1 Базель онлайн

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