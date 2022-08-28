  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Цюрих
2:4
Конец матча
Базель
0'
0:1
23' Гол
Зачири Анди
1:1
32' Гол
Крюезиу Мирлинд
35' Желтая карточка
Афдияй Донис
1:2
53' Гол
Zeki Amdouni
56' Желтая карточка
Хорншу Марк
1:3
57' Гол
Зачири Анди
1:4
60' Гол
Малес Дариан
69' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
75' Желтая карточка
Джака Таулант
2:4
90' Пенальти
Джемаили Блерим
90'+4
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
16
Хорншу
Марк
8
Сельнес
Оле
18
Афдияй
Донис
15
Тосин
Айегун
22
Ньонто
Вильфред
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
Цюрих
3-4-1-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Базель

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
70%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед

Первый тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 25 побед

Второй тайм

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 34 победы

59 матчей

18.6%
22%
59.4%
11 побед 13 ничьих 35 побед

Первый тайм

15.3%
42.4%
42.3%
9 побед 25 ничьих 25 побед

Второй тайм

23.7%
18.6%
57.7%
14 побед 11 ничьих 34 победы

История матчей

С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ронер Фабиан 1 0.17
Крюезиу Мирлинд 1 0.17
Джемаили Блерим 1 (1) 0.17
Сельнес Оле 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 2 0.4
Малес Дариан 1 0.2
Zeki Amdouni 1 0.2
Бургер Ваутер 1 0.2
Ндой Дан 1 0.2
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Сантини Иван 1 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Сельнес Оле 1 0
Алити Фидан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Костадинович Живко 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Дан 3 0
Джака Таулант 2 0
Бургер Ваутер 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
100%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2
Базель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2
Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Сьон 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Лугано 6 2 0 4 12 - 11 6
8. Базель 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 6 0 2 4 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Базель 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
8. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Zeki Amdouni бьет в цель!
    • 46'
      Бургер Ваутер уходит с поля. Zeki Amdouni выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Крюезиу Мирлинд бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Зачири Анди бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 2:4 Базель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     