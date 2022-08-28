Стадион: Летцигрунд
0'
0:1
23' ГолЗачири Анди
1:1
32' ГолКрюезиу Мирлинд
35' Желтая карточкаАфдияй Донис
1:2
53' ГолZeki Amdouni
56' Желтая карточкаХорншу Марк
1:3
57' ГолЗачири Анди
1:4
60' ГолМалес Дариан
69' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
75' Желтая карточкаДжака Таулант
2:4
90' ПенальтиДжемаили Блерим
90'+4
Ход матча
23'
0:1
32'
1:1
35'
53'
1:2
56'
57'
1:3
60'
1:4
69'
70'
75'
90'
2:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
16
Хорншу
Марк
18
Афдияй
Донис
15
Тосин
Айегун
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
История личных встреч
Цюрих
Базель
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
70%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
39 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед
Первый тайм
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 25 побед
Второй тайм
10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 34 победы
59 матчей
18.6%
22%
59.4%
11 побед 13 ничьих 35 побед
Первый тайм
15.3%
42.4%
42.3%
9 побед 25 ничьих 25 побед
Второй тайм
23.7%
18.6%
57.7%
14 побед 11 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ронер Фабиан
|1
|0.17
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.17
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.17
|Сельнес Оле
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|2
|0.4
|Малес Дариан
|1
|0.2
|Zeki Amdouni
|1
|0.2
|Бургер Ваутер
|1
|0.2
|Ндой Дан
|1
|0.2
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Дан
|3
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Бургер Ваутер
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1
Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2
Базель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2
Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|5.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|8.
|Базель
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Винтертур
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|10.
|Цюрих
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|7.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|8.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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