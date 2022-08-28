Стадион: Альянц
1:1
Первый тайм: 35'
Ход матча
15'
21'
24'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
37 Вельс МоритцЗащитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед
60 матчей
40%
33.3%
26.7%
24 победы 20 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.7%
33.3%
30%
22 победы 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
20 побед 28 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.4
|Грюлль Марко
|1
|0.2
|Кюн Николас
|1
|0.2
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.2
|Шик Торстен
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.5
|Эмега Эмануэль
|2
|0.33
|Саркария Манприт
|1
|0.17
|Ланг Кристоф
|1
|0.17
|Вельс Моритц
|1
|0.17
|Прасс Александр
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|1
|1
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Пеич Алекса
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5
Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1
Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Аустрия Лустенау
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|4.
|Штурм
|1:1
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Рапид Вена
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Аустрия Вена
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|11.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|12.
|Вольфсбергер
|1:1
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Штурм
|1:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|6.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Рапид Вена
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Аустрия Вена
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Вольфсбергер
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Штурм
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|5.
|Рапид Вена
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Аустрия Вена
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Вольфсбергер
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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