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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 19200
Рапид Вена
1:2
Конец матча
Штурм
0'
1:0
15' Гол
Кюн Николас
21' Желтая карточка
Прасс Александр
1:1
25' Гол
Вютрих Грегори
36' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
58' Желтая карточка
Ауэр Йонас
73' Желтая карточка
Косцельник Мартин
84' Красная карточка
Martin Moormann
84' Желтая карточка
Виммер Кевин
1:2
86' Пенальти
Хорват Томи
90' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
90' Желтая карточка
Пеич Алекса
90'+7
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
14
Пеич
Алекса
7
Кюн
Николас
24
Грайль
Патрик
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
26
Ланг
Кристоф
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
27.3%
6%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
42.4%
20 побед 14 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед

60 матчей

40%
33.3%
26.7%
24 победы 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.7%
33.3%
30%
22 победы 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
20 побед 28 ничьих 12 побед

История матчей

БЧГ
1:1
БЧГ
2:1
Б
2:2
Б
0:3
БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.4
Грюлль Марко 1 0.2
Кюн Николас 1 0.2
Циммерманн Бернхард 1 0.2
Шик Торстен 0 0
Грайль Патрик 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.5
Эмега Эмануэль 2 0.33
Саркария Манприт 1 0.17
Вютрих Грегори 1 0.17
Ланг Кристоф 1 0.17
Вельс Моритц 1 0.17
Хорват Томи 1 (1) 0.17
Прасс Александр 0 0
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 1 1
Косцельник Мартин 2 0
Пеич Алекса 2 0
Martin Moormann 0 1
Шик Торстен 1 0
Виммер Кевин 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Грюлль Марко 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Освальд Мориц 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Шнегг Давид 1 0
Демаку Весель 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5
Штурм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1
Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0 Войтсберг - Штурм 0:11 Мура - Штурм 2:3 Штурм - Капфенберг 2:0 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Штурм 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Вольфсбергер 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Bernhard Zimmermann получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Данте Амаду уходит с поля. Шнегг Давид выходит вместо него
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Томи Хорват из команды Штурм забивает с точки!
  • Желтая карточка
    84'
    Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    УДАЛЕНИЕ! - Martin Moormann увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Газибегович Юсуф получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Вютрих Грегори бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Прасс Александр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Кюн Николас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 1:2 Штурм онлайн

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