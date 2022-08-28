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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
1:0
Первый тайм: 35'
Аустрия Вена
0'
1:0
3' Гол
Пинк Маркус

Ход матча

3'
Пинк Маркус
1:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Аустрия Вена
3.10
3.60
2.48
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Фрюхтль
Кристиан
89
Куметио
Билли
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
66
Мартинс
Марвин
17
Грубер
Андреас
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Аустрия Вена
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

БЧГ
1:2
БЧГ
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 2 0.33
Арвайлер Йонас 2 0.33
Nicolas Wimmer 1 (1) 0.17
Бенателли Рико 0 0
Ридер Флориан 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.33
Табакович Харис 2 0.33
Фитц Доминик 1 0.17
Джуричин Марко 1 0.17
Фишер Манфред 1 0.17
Мартинс Марвин 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Хускович Муарем 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Пинк Маркус 1 0
Maximiliano Moreira 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Ридер Флориан 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Галвао Лукас 0 1
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Хускович Муарем 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
4. Штурм 1:1 6 2 3 1 9 - 5 9
5. Рапид Вена 1:1 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Сваровски Тироль 1:1 6 2 2 2 9 - 9 8
7. Аустрия Клагенфурт 1:0 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Аустрия Вена 0:1 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
11. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
12. Вольфсбергер 1:1 6 0 3 3 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 1:1 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
5. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
6. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Сваровски Тироль 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Рапид Вена 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Аустрия Вена 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 1:1 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Штурм 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
5. Рапид Вена 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Аустрия Вена 0:1 4 1 0 3 4 - 8 3
7. Сваровски Тироль 1:1 3 1 0 2 4 - 5 3
8. Вольфсбергер 1:1 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Аустрия Клагенфурт 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Аустрия Вена
3.10
3.60
2.48
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