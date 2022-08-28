Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
0'
1:0
22' ГолЯкубу Абдул-Азиз
2:0
33' ГолАмарал Педру
3:0
43' ГолЯкубу Абдул-Азиз
49' Желтая карточкаТареми Мехди
3:0
62' Не забитый пенальтиТареми Мехди
76' Желтая карточкаГомеш Витор
85' Желтая карточкаВерон Габриэл
3:1
90' ГолМартинес Антонио
90'+9
Ход матча
22'
33'
2:0
43'
3:0
49'
62'
3:0
76'
83'
85'
90'
3:1
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
10
Идрисси
Амин
14
Жока
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
28
Кошта
Бруну
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Риу Аве
Порту
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
333.3%
0 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
31 матч
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед
Первый тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 24 победы
34 матча
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
5.9%
23.5%
70.6%
2 победы 8 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|3
|0.75
|Амарал Педру
|1
|0.25
|Коштинья
|1
|0.25
|Жока
|0
|0
|Fabio Ronaldo
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2
|0.5
|Эванилсон
|2
|0.5
|Маркано Иван
|2
|0.5
|Мартинес Антонио III
|2
|0.5
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.25
|Урибе Матеус
|1 (1)
|0.25
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Ferreira2
|2
|1
|Гомеш Витор
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Амарал Педру
|2
|0
|Витор Пауло
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Fabio Ronaldo
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Занузи Зайду
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0
Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|17 - 3
|10
|2.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Порту
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Шавиш
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Арока
|4
|2
|0
|2
|3 - 11
|6
|10.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Спортинг Л
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Риу Аве
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Фамаликан
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|3.
|Эшторил
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Жил Висенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Спортинг Л
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Риу Аве
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Фамаликан
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Портимоненсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Шавиш
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Визела
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Порту
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Спортинг Л
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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Прогнозы на матч Риу Аве 3:1 Порту
Исход игры
Риу Аве
0.9% (1)
Ничья
1.8% (2)
Порту
97.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
36.7% (40)
Нет
63.3% (69)
Популярный счёт
0:2 Порту
36.7% (40)
1:2 Порту
21.1% (23)
0:3 Порту
17.4% (19)
1:3 Порту
13.8% (15)
0:1 Порту
8.3% (9)
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