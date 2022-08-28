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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Риу Аве
3:1
Конец матча
Порту
0'
1:0
22' Гол
Якубу Абдул-Азиз
2:0
33' Гол
Амарал Педру
3:0
43' Гол
Якубу Абдул-Азиз
49' Желтая карточка
Тареми Мехди
3:0
62' Не забитый пенальти
Тареми Мехди
76' Желтая карточка
Гомеш Витор
85' Желтая карточка
Верон Габриэл
3:1
90' Гол
Мартинес Антонио
90'+9
18
Жонатан
Луис
3
Miguel
Nobrega
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
14
Жока
19
Якубу
Абдул-Азиз
77
Fabio
Ronaldo
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
28
Кошта
Бруну
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Риу Аве
3-5-2
Порту
4-4-2

История личных встреч

Риу Аве
Порту

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

333.3%
0 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

31 матч

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 28 побед

Первый тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 24 победы

34 матча

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 28 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

5.9%
23.5%
70.6%
2 победы 8 ничьих 24 победы

История матчей

КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ТМС
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
0:1
К
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 3 0.75
Амарал Педру 1 0.25
Коштинья 1 0.25
Жока 0 0
Fabio Ronaldo 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 0.5
Эванилсон 2 0.5
Маркано Иван 2 0.5
Мартинес Антонио III 2 0.5
Галено Вандерсон 1 (1) 0.25
Урибе Матеус 1 (1) 0.25
Мариу Жоау III 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 2 1
Гомеш Витор 2 0
Идрисси Амин 2 0
Амарал Педру 2 0
Витор Пауло 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Перейра Андре 1 0
Панталон Ренато 1 0
Fabio Ronaldo 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Занузи Зайду 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0
Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0 Академику Визеу - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Пенафьел 2:0 Вилафранкенше - Риу Аве 1:2 Риу Аве - Порту-2 1:0 Фейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эштрела 1:0 Шавиш - Риу Аве 2:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1 Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0
Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 4 3 1 0 17 - 3 10
2. Бенфика 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Порту 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Портимоненсе 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Эшторил 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Шавиш 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Витория Гимарайнш 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Боавишта 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Арока 4 2 0 2 3 - 11 6
10. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Жил Висенте 3 1 1 1 1 - 1 4
12. Визела 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Спортинг Л 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Риу Аве 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Фамаликан 4 1 1 2 1 - 5 4
16. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 5 1
17. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 0 - 7 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
3. Эшторил 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Жил Висенте 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Спортинг Л 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Риу Аве 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Боавишта 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Портимоненсе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Фамаликан 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Арока 2 1 0 1 1 - 6 3
14. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Визела 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Портимоненсе 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бенфика 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Шавиш 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Визела 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Порту 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фамаликан 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Спортинг Л 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Жил Висенте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Санта-Клара 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Амарал Педру бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Риу Аве 0.9% (1)
    X 1.8% (2)
    Порту 97.2% (106)
    -1
    выиграет Порту, со счетом 1:3
    игра будет
    Arii #
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    Прогнозы на матч Риу Аве 3:1 Порту

    Исход игры
    Риу Аве
    0.9% (1)
    Ничья
    1.8% (2)
    Порту
    97.2% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    36.7% (40)
    Нет
    63.3% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    36.7% (40)
    1:2 Порту
    21.1% (23)
    0:3 Порту
    17.4% (19)
    1:3 Порту
    13.8% (15)
    0:1 Порту
    8.3% (9)
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