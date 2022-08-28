Стадион: Тиволи Ной Зрители: 1850
1:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРогель Жан
1:1
15' ГолЯшич Адис
19' Желтая карточкаПисингер Симон
30' Желтая карточкаDominik Stumberger
31' Желтая карточкаБлуме Брор
43' Желтая карточкаБарибо Тай
53' Желтая карточкаНовак Михаэль
1:2
60' ГолAugustine Boakye
1:3
90' ГолAugustine Boakye
90'+4
Ход матча
5'
1:0
15'
1:1
19'
31'
43'
53'
60'
1:2
90'
1:3
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
97
Яшич
Адис
17
Омич
Эрвин
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.83
|Огринец Санди
|2
|0.33
|Рогель Жан
|2
|0.33
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшич Адис
|2
|0.33
|Augustine Boakye
|2
|0.33
|Рёчер Торстен
|1
|0.17
|Кершбаумер Константин
|1
|0.17
|Новак Михаэль
|1
|0.17
|Визингер Дарио
|1
|0.17
|Барибо Тай
|1
|0.17
|Вергос Николаос
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
60%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1
Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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