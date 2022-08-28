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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 1850
Сваровски Тироль
1:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
5' Гол
Рогель Жан
1:1
15' Гол
Яшич Адис
19' Желтая карточка
Писингер Симон
30' Желтая карточка
Dominik Stumberger
31' Желтая карточка
Блуме Брор
43' Желтая карточка
Барибо Тай
53' Желтая карточка
Новак Михаэль
1:2
60' Гол
Augustine Boakye
1:3
90' Гол
Augustine Boakye
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
33
Прица
Тим
1
Бонманн
Хендрик
27
Новак
Михаэль
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
97
Яшич
Адис
12
Matteo
Anzolin
17
Омич
Эрвин
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
11
Барибо
Тай
29
Вергос
Николаос
Сваровски Тироль
3-5-2
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
5:1
Б
2:2
БЧГ
2:2
БЧГ
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.83
Огринец Санди 2 0.33
Рогель Жан 2 0.33
Зульцбахер Лукас 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшич Адис 2 0.33
Augustine Boakye 2 0.33
Рёчер Торстен 1 0.17
Кершбаумер Константин 1 0.17
Новак Михаэль 1 0.17
Визингер Дарио 1 0.17
Барибо Тай 1 0.17
Вергос Николаос 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Прица Тим 1 0
Зульцбахер Лукас 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Писингер Симон 1 0
Новак Михаэль 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
60%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1
Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Штурм 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Вольфсбергер 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Барибо Тай получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      31'
      Блуме Брор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Dominik Stumberger получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Писингер Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Яшич Адис бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Zan Rogelj бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:3 Вольфсбергер онлайн

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