голы будут
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.67
|Кулушевски Деян
|1
|0.33
|Дайер Эрик
|1
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Сессеньон Райан
|1
|0.33
|Перишич Иван
|0
|0
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Маккена Скотт
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Кейн Гарри
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ноттингем Форест
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0