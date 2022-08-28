Первый тайм

5' Передачу на ход Джонсону исполняет один из игроков "Ноттингема", однако форвард хозяев оказался в положении "вне игры".

3' С атак "Ноттингема" начинается встреча, Гиббс-Уайт наносит удар метров с 28, однако мяч летит над перекладиной ворот Льориса.

2' Первый штрафной заработали хозяева поля, однако после навеса с левого фланга Льорис выбил мяч кулаками.