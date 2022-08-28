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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 5'
Тоттенхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 120
Ноттингем Форест 6.7% (8)
X 5.8% (7)
Тоттенхэм 87.5% (105)
-1
выиграет Тоттенхэм, со счетом 1:2
голы будут
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Тоттенхэм
7.30
4.85
4.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Хендерсон
Дин
4
Уорролл
Джо
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
15
Тоффоло
Харри
22
Йейтс
Райан
14
О'Брайен
Льюис
10
Гиббс-Уайт
Морган
11
Лингард
Джесси
20
Джонсон
Бреннан
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
14
Перишич
Иван
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
Ноттингем Форест
3-4-2-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.67
Кулушевски Деян 1 0.33
Дайер Эрик 1 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Сессеньон Райан 1 0.33
Перишич Иван 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 2 0
Уильямс Неко 2 0
Маккена Скотт 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарридж Сэм 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Офсайд
    5'
    Передачу на ход Джонсону исполняет один из игроков "Ноттингема", однако форвард хозяев оказался в положении "вне игры".
  • 3'
    С атак "Ноттингема" начинается встреча, Гиббс-Уайт наносит удар метров с 28, однако мяч летит над перекладиной ворот Льориса.
  • 2'
    Первый штрафной заработали хозяева поля, однако после навеса с левого фланга Льорис выбил мяч кулаками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Ноттингем Форест
6.7% (8)
Ничья
5.8% (7)
Тоттенхэм
87.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45% (54)
0:1 Тоттенхэм
12.5% (15)
0:2 Тоттенхэм
12.5% (15)
1:3 Тоттенхэм
7.5% (9)
0:3 Тоттенхэм
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:1 Ноттингем Форест
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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