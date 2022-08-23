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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ноттингем Форест
 
Позже
Тоттенхэм

История личных встреч

Ноттингем Форест
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.67
Кулушевски Деян 1 0.33
Дайер Эрик 1 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Сессеньон Райан 1 0.33
Перишич Иван 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 2 0
Уильямс Неко 2 0
Маккена Скотт 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарридж Сэм 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Лидс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Фулхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Ноттингем Форест Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Челси Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Борнмут Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Эвертон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Ноттингем Форест 9.4% (3)
    X 3.1% (1)
    Тоттенхэм 87.5% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Тоттенхэм
    7.40
    4.84
    4.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    9.4% (3)
    Ничья
    3.1% (1)
    Тоттенхэм
    87.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (23)
    Меньше
    25.81% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (23)
    Нет
    25.81% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    53.1% (17)
    0:2 Тоттенхэм
    18.8% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    9.4% (3)
    2:1 Ноттингем Форест
    6.3% (2)
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