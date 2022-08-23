Стадион: Сити Граунд
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История личных встреч
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.67
|Кулушевски Деян
|1
|0.33
|Дайер Эрик
|1
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Сессеньон Райан
|1
|0.33
|Перишич Иван
|0
|0
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Маккена Скотт
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Кейн Гарри
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0
Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Исход игры
Ноттингем Форест
9.4% (3)
Ничья
3.1% (1)
Тоттенхэм
87.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (23)
Меньше
25.81% (8)
Обе команды забьют
Да
74.19% (23)
Нет
25.81% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
53.1% (17)
0:2 Тоттенхэм
18.8% (6)
1:3 Тоттенхэм
9.4% (3)
2:1 Ноттингем Форест
6.3% (2)
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