Стадион: Эледа
0'
45' Желтая карточкаЗейдан Мустафа
51' Желтая карточкаБеихмо Феликс
83' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
0:1
90' Гол в свои воротаНильсен Лассе
90'+7
Ход матча
45'
51'
90'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
31
Ларссон
Хуго
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
27 Papa Diouf1
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Мальмё
Кальмар
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
35 матчей
60%
17.1%
22.9%
21 победа 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|7
|0.35
|Бирманчевич Велько
|5
|0.25
|Тойвонен Ола
|3
|0.15
|Сейдиу Патриот
|3
|0.15
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.1
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.1
|Абубакари Малик
|2
|0.1
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.25
|Саетра Ларс
|3
|0.15
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.1
|Шамун Ноа
|2
|0.1
|Скрабб Симон
|1
|0.05
|Янссон Исак
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|1
|0.05
|Сахпекидис Филип
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Густафссон Карл
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Тойвонен Ола
|3
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Скрабб Симон
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
45%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
33%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
40%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
30
19
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
5
17%
3
16%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
10
33%
6
32%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
23%
5
26%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
27%
5
24%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1
Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|20
|10
|4
|6
|27 - 18
|34
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|20
|4
|3
|13
|18 - 41
|15
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|3.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|6.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан