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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мальмё
0:1
Конец матча
Кальмар
0'
45' Желтая карточка
Зейдан Мустафа
51' Желтая карточка
Беихмо Феликс
83' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
0:1
90' Гол в свои ворота
Нильсен Лассе
90'+7

Ход матча

35'
Кристиансен Андерс
Пенья Серхио
 
45'
Зейдан Мустафа
 
51'
Беихмо Феликс
 
59'
Телин Исаак
Буя Турай Мохамед
 
59'
Бирманчевич Велько
Сисей Йозеф
 
68'
 
Нетабай Нахом Гирмай
Скрабб Симон
68'
 
Сахпекидис Филип
Линдаль Аксель
77'
 
Шамун Ноа
Ромариньо Перейра
83'
Хаджикадунич Деннис
 
85'
Ракип Эрдаль
Ларссон Хуго
 
90'
 
Isak Bjerkebo
Нанаси Себастьян
90'
0:1
Нильсен Лассе

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
4
Мойсандер
Никлас
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
20
Зейдан
Мустафа
15
Сисей
Йозеф
32
Бергет
Йо
Инге
33
Буя
Турай
Мохамед
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
Мальмё
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Кальмар

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

35 матчей

60%
17.1%
22.9%
21 победа 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
14 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 0.35
Бирманчевич Велько 5 0.25
Тойвонен Ола 3 0.15
Сейдиу Патриот 3 0.15
Зейдан Мустафа 2 0.1
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.1
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.1
Абубакари Малик 2 0.1
Пенья Серхио 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.25
Саетра Ларс 3 0.15
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.1
Шамун Ноа 2 0.1
Скрабб Симон 1 0.05
Янссон Исак 1 0.05
Ромариньо Перейра 1 0.05
Сахпекидис Филип 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Густафссон Карл 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Тойвонен Ола 3 0
Ольссон Мартин 2 0
Бергет Йо Инге 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
9
45%
3
33%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
33%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
40%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

30
19
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
5
17%
3
16%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
10
33%
6
32%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Пропущено

15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
27%
5
24%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
4
27%
2
10%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1
Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 20 10 4 6 27 - 18 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 20 7 4 9 20 - 28 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 20 4 3 13 18 - 41 15
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
3. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
6. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
7. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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