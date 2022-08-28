Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Хетафе

89' Морено Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

87' Оооо... вот это был удар! Чуквезе Саму должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Чуквезе Саму . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Хетафе

83' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Джексон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Баэна Алехандро нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

83' Чуквезе Саму из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Хетафе

78' Игрок из команды [team] вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Матч возобновлен

77' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Вильярреал

74' Арамбарри Мауро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Коклен Франсис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Дуарте Домингуш нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

71' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Матч возобновлен

70' Альварес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Педраса Альфонсо нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

67' Парехо Даниэль из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

65' Игра в одни ворота сейчас. Вильярреал доминирует и владеет мячом

65' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Чуквезе Саму из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Сеоане Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Альварес Гастон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Вильярреал

60' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

59' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

57' Фойт Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ло Чельсо Джовани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Фойт Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Фойт Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля