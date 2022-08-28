Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 9815
0:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДьене Даконам
39' Желтая карточкаПарехо Даниэль
44' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
73' Желтая карточкаКоклен Франсис
90' Желтая карточкаТоррес Пау
90' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
90'+11
Ход матча
39'
44'
73'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
21
Пино
Йереми
22
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Ривера ГоркаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Парра МоиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
28 Patrick Finn
-
Главный тренер: Antonio Diaz
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Вильярреал
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|1
|0.33
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|2
|0.67
|Морено Херард
|1
|0.33
|Пино Йереми
|1
|0.33
|Джексон Николас
|1
|0.33
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Дьене Даконам
|2
|0
|Унал Энес
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Майораль Борха
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1
Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Барселона
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|11.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Барселона
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вальядолид
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал
Исход игры
Хетафе
5.8% (7)
Ничья
14% (17)
Вильярреал
80.2% (97)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
31.4% (38)
0:1 Вильярреал
20.7% (25)
0:2 Вильярреал
12.4% (15)
1:1 Ничья
11.6% (14)
1:3 Вильярреал
3.3% (4)
0:3 Вильярреал
3.3% (4)
2:1 Хетафе
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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