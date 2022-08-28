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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 9815
Хетафе
0:0
Конец матча
Вильярреал
0'
3' Желтая карточка
Дьене Даконам
39' Желтая карточка
Парехо Даниэль
44' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
73' Желтая карточка
Коклен Франсис
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Арамбарри Мауро
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Арамбарри Мауро
90' Желтая карточка
Торрес Пау
90' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
90'+11

Ход матча

3'
Дьене Даконам
 
39'
 
Парехо Даниэль
44'
 
Альбиоль Рауль
58'
 
Чуквезе Саму
Моралес Луис
58'
 
Джексон Николас
Пино Йереми
58'
 
Фемения Кико
Фойт Хуан
69'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
69'
 
Баэна Алехандро
Ло Чельсо Джовани
73'
Максимович Неманья
Сеоане Хайме
 
73'
 
Коклен Франсис
90'
Мата Хайме
Унал Энес
 
90'
Латаса Хуан
Майораль Борха
 
90'
Арамбарри Мауро
 
90'
Арамбарри Мауро
 
90'
 
Торрес Пау
90'
 
Педраса Альфонсо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Хетафе 5.8% (7)
X 14% (17)
Вильярреал 80.2% (97)
-1
выиграет Вильярреал, со счетом 1:3
игра будет
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
6
Дуарте
Домингуш
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
11
Аленья
Карлес
8
Сеоане
Хайме
18
Арамбарри
Мауро
9
Порту
Кристиан
10
Унал
Энес
19
Майораль
Борха
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
7
Морено
Херард
22
Моралес
Луис
Хетафе
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Вильярреал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 1 0.33
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.67
Морено Херард 1 0.33
Пино Йереми 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхилери Фабрисио 1 1
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Аленья Карлес 2 0
Митрович Стефан 1 0
Майораль Борха 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парехо Даниэль 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жирона - Хетафе 3:1 Хетафе - Атлетико М 0:3 Альбасете - Хетафе 1:0 Хетафе - Эльче 0:1
Хетафе - Леванте 0:0 Хетафе - FC Cartagena SAD 1:1 Леганес - Хетафе 2:0 Хетафе - Престон Норт Энд 2:1 Эльче - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Хетафе - Бетис 0:0 Сельта - Хетафе 0:2 Хетафе - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Барселона 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
11. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вальядолид 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Барселона 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вальядолид 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Желтая карточка
    100'
    Торрес Пау II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    100'
    Безумный фол. Торрес Пау II грубо играет против соперника. Пострадал Латаса Хуан
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 99'
    НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Арамбарри Мауро из команды Хетафе.
  • 99'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Вильярреал не будет бить пенальти!
  • 98'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 98'
    The card for Арамбарри Мауро from Хетафе was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    98'
    ПЕНАЛЬТИ! - Арамбарри Мауро из команды Хетафе нарушает правила.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хетафе 5.8% (7)
    X 14% (17)
    Вильярреал 80.2% (97)
    -1
    выиграет Вильярреал, со счетом 1:3
    игра будет
    Arii #
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    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вильярреал

    Исход игры
    Хетафе
    5.8% (7)
    Ничья
    14% (17)
    Вильярреал
    80.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    31.4% (38)
    0:1 Вильярреал
    20.7% (25)
    0:2 Вильярреал
    12.4% (15)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    1:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    0:3 Вильярреал
    3.3% (4)
    2:1 Хетафе
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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