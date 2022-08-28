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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Мьельбю
0'
27' Желтая карточка
Али Таха Абди
60' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
0:1
83' Гол
Йоханссон Херман
90' Желтая карточка
Эйле Ноа
90' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
90'+8

Ход матча

27'
Али Таха Абди
 
60'
 
Бергстрем Якоб
65'
Amar Muhsin
Видесхейм-Пауль Расмус
 
65'
Йенссон Расмус
Лупер Вильгельм
 
70'
 
Моро Мамудо
Silas Nwankwo
70'
 
Йоханссон Херман
Перссон Ноа
83'
0:1
Йоханссон Херман
(Аль-Аммари Амир)
90'
 
Лёфквист Дэвид
Бергстрем Якоб
90'
 
Кричак Иван
Густафссон Виктор
90'
 
Эйле Ноа
90'
 
Густавссон Йеспер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
23
Сульич
Али
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
16
Фальцетас
Александр
7
Кабаши
Ариан
19
Халили
Абдул
13
Лупер
Вильгельм
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
11
Али
Таха
Абди
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
16
Бергстрем
Якоб
31
Silas
Nwankwo
Хельсинборг
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Мьельбю

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:1
ТМК
2:2
А
3:2
А
0:1
А
1:2
А
3:1
А
4:3
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
3:0
А
0:1
ШК
2:0
А
2:1
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.15
Али Таха Абди 3 0.15
Олссон Деннис 2 0.1
Гигович Армин 2 0.1
Кабаши Ариан 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.35
Густафссон Виктор 3 0.15
Моро Мамудо 2 0.1
Йоханссон Херман 2 0.1
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.1
Густавссон Йеспер 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Грасия Карлос 1 0.05
Перссон Ноа 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Виделль Каспер 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Давидсен Вильормур 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Philip Reinhold 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Magnus Woerts 3 0
Эйле Ноа 3 0
Грасия Карлос 3 0
Otto Rosengren 3 0
Видесхейм-Пауль Расмус 2 0
Штоль Адам 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
7
50%
3
38%
76-90

Забито

17
21
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
3
18%
1
5%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Пропущено

27
16
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
10
37%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 20 13 5 2 48 - 26 44
2. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 20 10 4 6 27 - 18 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 20 7 4 9 20 - 28 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 20 4 3 13 18 - 41 15
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 10 7 1 2 26 - 13 22
4. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
3. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
6. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
7. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Taha Abdi Ali получил желтую карточку от судьи
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