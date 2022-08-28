Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаАли Таха Абди
60' Желтая карточкаБергстрем Якоб
0:1
83' ГолЙоханссон Херман
90' Желтая карточкаЭйле Ноа
90' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
90'+8
Ход матча
27'
60'
83'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
23
Сульич
Али
44
Рогне
Томас
19
Халили
Абдул
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Diego Fumaca
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Хельсинборг
Мьельбю
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.15
|Али Таха Абди
|3
|0.15
|Олссон Деннис
|2
|0.1
|Гигович Армин
|2
|0.1
|Кабаши Ариан
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.35
|Густафссон Виктор
|3
|0.15
|Моро Мамудо
|2
|0.1
|Йоханссон Херман
|2
|0.1
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.1
|Густавссон Йеспер
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Грасия Карлос
|1
|0.05
|Перссон Ноа
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Виделль Каспер
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Давидсен Вильормур
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Philip Reinhold
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Эйле Ноа
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|2
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
7
50%
3
38%
76-90
Забито
17
21
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
3
18%
1
5%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
6%
5
24%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Пропущено
27
16
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
22%
3
19%
61-75
10
37%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|20
|13
|5
|2
|48 - 26
|44
|2.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|20
|10
|4
|6
|27 - 18
|34
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|20
|4
|3
|13
|18 - 41
|15
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|4.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|3.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|6.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|7.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
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