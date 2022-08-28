Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Рефери не любит споров - именно за это Оливер Гласнер сейчас получил желтую

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Вердер

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Пипер Амос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Роде Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Оооо... вот это был удар! Фуллкруг Никлас должен был забить с этой позиции.

38' Хорошую попытку сделал Шмид Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Вердер

35' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

33' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фридль Марко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

32' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает ударом с левой ноги!

32' Камада Даити создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Оооо... вот это был удар! Линдстрём Йеспер должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Линдстрём Йеспер . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Соу Джибриль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Соу Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

25' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Вердер

24' Соу Джибриль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пеллегрини Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

14' Г О О О О Л - Юнг Антони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Фридль Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет Вердер

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Вердер

5' Стаге Йенс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Гётце Марио забивает с правой ноги!

2' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Роде Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Камада Даити нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

1' Линдстрём Йеспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вердер начинает с центра поля