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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вердер
3:4
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
2' Гол
Гётце Марио
1:1
14' Гол
Юнг Антони
2:1
17' Гол
Биттенкорт Леонардо
2:2
32' Гол
Коло-Муани Рандаль
33' Желтая карточка
Пипер Амос
2:3
39' Гол
Линдстрём Йеспер
2:4
48' Гол
Соу Джибриль
75' Желтая карточка
Трапп Кевин
3:4
90' Пенальти
Фуллкруг Никлас
90' Желтая карточка
Соу Джибриль
90' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
90'+8
Вердер - Айнтрахт Франкфурт. Гол...
3:4. Гол с пенальти Никласа Фюлл...
2:4. Гол Джибриля Соу (видео). Ч...
2:3. Гол Йеспера Линдстрема (вид...
2:2. Гол Коло Муани (видео). Чем...
2:1. Гол Леонардо Биттенкурта (в...
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Че...
0:1. Гол Марио Гетце (видео). Че...

Ход матча

2'
0:1
Гётце Марио
(Коло-Муани Рандаль)
14'
Юнг Антони
1:1
17'
Биттенкорт Леонардо
(Дукш Марвин)
2:1
30'
Шмид Романо
Биттенкорт Леонардо
 
32'
2:2
Коло-Муани Рандаль
33'
Пипер Амос
 
39'
2:3
Линдстрём Йеспер
(Роде Себастьян)
48'
2:4
Соу Джибриль
(Камада Даити)
65'
 
Ленц Кристофер
Пеллегрини Лука
65'
Груев Илия
Гросс Кристиан
 
65'
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
 
66'
Шмидт Никлас
Стаге Йенс
 
75'
 
Трапп Кевин
77'
Бёрк Оливер
Вайзер Митчелл
 
77'
 
Кнауфф Ансгар
Линдстрём Йеспер
77'
 
Чендлер Тимоти
Роде Себастьян
86'
 
Борре Рафаэль
Коло-Муани Рандаль
86'
 
Аларио Лукас
Гётце Марио
90'
Фуллкруг Никлас
3:4
90'
 
Соу Джибриль
90'
 
Кнауфф Ансгар

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Вердер 56.6% (64)
X 23.9% (27)
Айнтрахт Фр 19.5% (22)
-1
выиграет Вердер, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
33
Пеллегрини
Лука
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
15
Камада
Даити
9
Коло-Муани
Рандаль
Вердер
3-4-1-2
Айнтрахт Фр
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Айнтрахт Фр

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
0:3
К
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:5
Б
5:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 3 (1) 0.75
Биттенкорт Леонардо 2 0.5
Бёрк Оливер 2 0.5
Юнг Антони 1 0.25
Шмидт Никлас 1 0.25
Бьюкенен Ли 1 0.25
Вайзер Митчелл 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0
Пипер Амос 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 2 0.5
Камада Даити 2 0.5
Гётце Марио 1 0.25
Соу Джибриль 1 0.25
Линдстрём Йеспер 1 0.25
Роде Себастьян 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 2 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Фридль Марко 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 2 0
Oliver Glasner 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2
Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 3 1 0 16 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Хоффенхайм Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 7 - 11 5
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 10 - 10 5
12. Байер Л Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
13. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Вольфсбург Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вердер: 55%, Айнтрахт Фр: 45%.
  • 97'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    97'
    Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Камада Даити из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    97'
    Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      94'
      Рефери не любит споров - именно за это Оливер Гласнер сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      93'
      Кнауфф Ансгар из команды Айнтрахт Фр заходит слишком далеко, он валит Илия Груев.
    • Желтая карточка
      93'
      Рефери не любит споров - именно за это Соу Джибриль сейчас получил желтую
    • 93'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      93'
      Н'Дика Эван наказан за толчок Фуллкруг Никлас
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Забив гол, Вердер сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О О Л - Фуллкруг Никлас из команды Вердер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Кевин Трапп прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      91'
      ПЕНАЛЬТИ - Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Дукш Марвин.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Вердер 56.6% (64)
    X 23.9% (27)
    Айнтрахт Фр 19.5% (22)
    -1
    выиграет Вердер, со счетом 2:0
    да
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    Прогнозы на матч Вердер 3:4 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Вердер
    56.6% (64)
    Ничья
    23.9% (27)
    Айнтрахт Фр
    19.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    89.91% (98)
    Нет
    10.09% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    44.2% (50)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    1:2 Айнтрахт Фр
    14.2% (16)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:0 Вердер
    3.5% (4)
    3:1 Вердер
    2.7% (3)
    2:0 Вердер
    2.7% (3)
    0:1 Айнтрахт Фр
    1.8% (2)
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