Стадион: Wohninvest WESERSTADION
3:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолГётце Марио
1:1
14' ГолЮнг Антони
2:1
17' ГолБиттенкорт Леонардо
2:2
32' ГолКоло-Муани Рандаль
33' Желтая карточкаПипер Амос
2:3
39' ГолЛиндстрём Йеспер
2:4
48' ГолСоу Джибриль
75' Желтая карточкаТрапп Кевин
3:4
90' ПенальтиФуллкруг Никлас
90' Желтая карточкаСоу Джибриль
90' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
90'+8
Все видео голов с матчей
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Ход матча
2'
14'
1:1
17'
32'
33'
39'
48'
2:4
75'
90'
3:4
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
32
Фридль
Марко
35
Тута
27
Гётце
Марио
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Айнтрахт Фр
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.9%
61.5%
11.6%
7 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|3 (1)
|0.75
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.5
|Бёрк Оливер
|2
|0.5
|Юнг Антони
|1
|0.25
|Шмидт Никлас
|1
|0.25
|Бьюкенен Ли
|1
|0.25
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.5
|Камада Даити
|2
|0.5
|Гётце Марио
|1
|0.25
|Соу Джибриль
|1
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.25
|Роде Себастьян
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2
Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 11
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 10
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 3:4 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вердер
56.6% (64)
Ничья
23.9% (27)
Айнтрахт Фр
19.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.2% (50)
1:1 Ничья
17.7% (20)
1:2 Айнтрахт Фр
14.2% (16)
2:2 Ничья
5.3% (6)
1:0 Вердер
3.5% (4)
3:1 Вердер
2.7% (3)
2:0 Вердер
2.7% (3)
0:1 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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