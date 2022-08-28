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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Лиллестрём
1:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
3' Желтая карточка
Рангер Ларс
17' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
1:0
23' Гол
Фридьонссон Хольмберт
1:1
54' Гол
Виллиамсен Макс
90'+8
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
21
Фридьонссон
Хольмберт
1
Макдермот
Шон
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
29
Мумбанья
Фарис
Лиллестрём
3-4-2-1
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Кристиансунд

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Т
1:3
Т
0:0
Т
1:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
5:2
ТМК
1:3
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.3
Фридьонссон Хольмберт 5 0.25
Ибрахимай Илльдрен 3 0.15
Драгснес Ветле 3 0.15
Петтерссон Том 3 0.15
Огбу Иго 3 0.15
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.1
Кнудсен Магнус 2 0.1
Мэтью Ифиний 2 0.1
Осен Йермунд 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Кристиансен Мадс 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Рослер Колин 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.32
Хопмарк Андреас 2 0.11
Диоп Амиду 2 0.11
Нилсен Снорре 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Мумбанья Фарис 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Пропущено

3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
33%
4
21%
16-30
1
33%
2
11%
31-45
1
33%
7
37%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

16
10
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Забито

35
16
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
2
6%
2
13%
1-15
3
9%
5
31%
16-30
6
17%
1
6%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
9
26%
2
13%
61-75
12
34%
3
19%
76-90

Пропущено

18
38
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 18
3
17%
4
11%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
2
11%
8
21%
31-45
2
11%
11
29%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
5
28%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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