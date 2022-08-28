Стадион: Аараасен
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаРангер Ларс
17' Желтая карточкаВиллиамсен Макс
1:0
23' ГолФридьонссон Хольмберт
1:1
54' ГолВиллиамсен Макс
90'+8
Ход матча
3'
17'
23'
54'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Лиллестрём
Кристиансунд
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.3
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.25
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.15
|Драгснес Ветле
|3
|0.15
|Петтерссон Том
|3
|0.15
|Огбу Иго
|3
|0.15
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.1
|Кнудсен Магнус
|2
|0.1
|Мэтью Ифиний
|2
|0.1
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Кристиансен Мадс
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Рослер Колин
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.32
|Хопмарк Андреас
|2
|0.11
|Диоп Амиду
|2
|0.11
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Муколли Агон
|1
|0.05
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Виллиамсен Макс
|1
|0.05
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
6
32%
1
17%
76-90
Пропущено
3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
33%
4
21%
16-30
1
33%
2
11%
31-45
1
33%
7
37%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Забито
16
10
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
6
38%
2
20%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
20%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
Забито
35
16
11 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
2
6%
2
13%
1-15
3
9%
5
31%
16-30
6
17%
1
6%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
9
26%
2
13%
61-75
12
34%
3
19%
76-90
Пропущено
18
38
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 18
3
17%
4
11%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
2
11%
8
21%
31-45
2
11%
11
29%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
5
28%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1
Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|1:2
|20
|10
|7
|3
|39 - 25
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|2:1
|19
|5
|9
|5
|25 - 31
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|1:2
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:2
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|2:1
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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