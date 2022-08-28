Стадион: JYSK Park Зрители: 4087
1:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолSebastian Joergensen
1:1
43' ГолКадри Башким
90' Желтая карточкаВаллис Николай
90' Желтая карточкаФеликс Йоэль
1:2
90' ПенальтиМадс Фрокьяер-Йенсен
90'+8
Ход матча
22'
43'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
29
Lukas
Engel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
-
40 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Оденсе
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.57
|Tonni Adamsen
|3
|0.43
|Валлис Николай
|2
|0.29
|Anders Klynge
|1
|0.14
|Sebastian Joergensen
|1
|0.14
|Tobias Sahlquist
|1
|0.14
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Lukas Engel
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|3
|0.43
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2 (1)
|0.29
|Charly Horneman
|1
|0.14
|Эстрём Робин
|1
|0.14
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Джейбали Иссам
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|1
|1
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|0
|4
|14 - 13
|9
|8.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|9.
|Брондбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|10.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|4.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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