Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Г О О О О Л - Кадри Башким забивает с левой ноги!

43' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Джейбали Иссам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Шельвик Йорген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Джейбали Иссам . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Кадри Башким из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Лукас Энгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Чалышир Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Джейбали Иссам из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Оливер Сонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Микельсон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Силькеборг

24' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Кинг Джоэл из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Отличный командный гол!

22' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен забивает с левой ноги!

22' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Пелле Мэттсон успешно блокирует удар.

19' Шельвик Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Силькеборг

12' Кинг Джоэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Шельвик Йорген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Jakob Breum выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Себастьян Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Мадс Калунд пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

4' Удар от ворот произведет Силькеборг

4' Кадри Башким из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.