  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4087
Силькеборг
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
22' Гол
Sebastian Joergensen
1:1
43' Гол
Кадри Башким
90' Желтая карточка
Валлис Николай
90' Желтая карточка
Феликс Йоэль
1:2
90' Пенальти
Мадс Фрокьяер-Йенсен
90'+8

Ход матча

22'
Sebastian Joergensen
(Валлис Николай)
1:0
43'
1:1
Кадри Башким
(Джейбали Иссам)
61'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Jakob Martinsen
62'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Anders Klynge
 
62'
Tonni Adamsen
Mads Kaalund III
 
62'
Бринк Марк
Маттссон Пелле
 
70'
Феликс Йоэль
Чалышир Андре
 
72'
 
Фенгер Макс
Джейбали Иссам
82'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
86'
 
Муколли Агон
Кадри Башким
86'
 
Gustav Grubbe
Свеннсен Сандер
90'
Валлис Николай
 
90'
Феликс Йоэль
 
90'
1:2
Мадс Фрокьяер-Йенсен

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
29
Lukas
Engel
17
Mads
Kaalund
III
6
Маттссон
Пелле
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
25
Кинг
Джоэл
8
Jakob
Martinsen
19
Трандарсон
Арон-Элис
6
Тверсков
Йеппе
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
9
Кадри
Башким
Силькеборг
4-3-3
Оденсе
4-4-2

История личных встреч

Силькеборг
Оденсе

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.57
Tonni Adamsen 3 0.43
Валлис Николай 2 0.29
Anders Klynge 1 0.14
Sebastian Joergensen 1 0.14
Tobias Sahlquist 1 0.14
Карстенсен Расмус 0 0
Oliver Sonne 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 3 0.43
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 (1) 0.29
Charly Horneman 1 0.14
Эстрём Робин 1 0.14
Свеннсен Сандер 0 0
Джейбали Иссам 0 0
Муколли Агон 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Tobias Sahlquist 1 0
Mads Kaalund III 1 0
Валлис Николай 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 1 1
Bjoern Paulsen 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Микельсон Николас 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5
Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Копенгаген 7 3 0 4 14 - 13 9
8. Оденсе 7 2 1 4 7 - 14 7
9. Брондбю 6 2 0 4 6 - 11 6
10. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
4. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      93'
      Феликс Йоэль получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      93'
      ПЕНАЛЬТИ! - Феликс Йоэль играет рукой в штрафной! Феликс Йоэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 93'
      После проверки VAR судья изменил решение - Оденсе пробьет пенальти!
    • 92'
      Лукас Энгель успешно блокирует удар.
    • 92'
      Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Бьёрн Паульсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 91'
      Контроль мяча: Силькеборг: 63%, Оденсе: 37%.
    • Желтая карточка
      91'
      Валлис Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 1:2 Оденсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     