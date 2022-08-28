Стадион: Брискеби
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
96
Ахен
Николас
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Хам-Кам
Хёугесунн
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.2
|Jonas Enkerud
|4
|0.2
|Киркеволд Пол
|3
|0.15
|Hasan Kurucay
|3
|0.15
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Яковенко Юрий
|1
|0.05
|Шельстад Фредрик
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.45
|Санде Мадс
|4
|0.2
|Нжи Билал
|4
|0.2
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.15
|Christos Zafeiris
|2
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.1
|Реесе Сёрен
|2
|0.1
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Гонг Хилари
|1
|0.05
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Fernan Faerron
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
24
30
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
29%
29%
1
3%
61-75
3
13%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1
Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|1:2
|20
|10
|7
|3
|39 - 25
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|2:1
|19
|5
|9
|5
|25 - 31
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|1:2
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:2
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|2:1
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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