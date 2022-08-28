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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
18' Гол
Шельстад Фредрик
90' Желтая карточка
Anders Baertelsen
90'+5

Ход матча

18'
Шельстад Фредрик
1:0
46'
 
Кристенсен Магнус
Нжи Билал
68'
 
Эскесен Юлиус
Самуэльсен Мартин
69'
Педерсен Маркус
Киркеволд Пол
 
79'
Morten Bjoerlo
Шельстад Фредрик
 
80'
 
Вальстад Николас
Педерсен Торе
85'
Benjamin Thoresen Faraas
Jonas Enkerud
 
85'
Конгсро Вегар
Aleksander Melgalvis
 
90'
 
Anders Baertelsen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
96
Ахен
Николас
3
Fernan
Faerron
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
4
Амин
Нури
23
Шельстад
Фредрик
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
23
Педерсен
Торе
14
Самуэльсен
Мартин
16
Содерлунд
Александер
99
Нжи
Билал
Хам-Кам
5-3-2
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Хам-Кам
Хёугесунн

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Т
1:1
КН
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.2
Jonas Enkerud 4 0.2
Киркеволд Пол 3 0.15
Hasan Kurucay 3 0.15
Aleksander Melgalvis 2 0.1
Конгсро Вегар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Яковенко Юрий 1 0.05
Шельстад Фредрик 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Кобе Эрнандес-Фостер 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.45
Санде Мадс 4 0.2
Нжи Билал 4 0.2
Содерлунд Александер 3 (1) 0.15
Christos Zafeiris 2 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.1
Реесе Сёрен 2 0.1
Вальстад Николас 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Гонг Хилари 1 0.05
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Кобе Эрнандес-Фостер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Fernan Faerron 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Ндур Алиун 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
3
18%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

24
30
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
7
29%
29%
1
3%
61-75
3
13%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1
Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шельстад Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хам-Кам 1:0 Хёугесунн онлайн

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