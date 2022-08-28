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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Викинг
1:2
Конец матча
Волеренга
0'
17' Желтая карточка
Веватне Вильяр
20' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
0:1
35' Гол
Сахрауи Осам
0:2
55' Гол
Сахрауи Осам
1:2
70' Гол
Edvin Austboe
74' Желтая карточка
Edvin Austboe
77' Желтая карточка
Траоре Маи
89' Желтая карточка
Шёнг Магнус
90' Желтая карточка
Гуннарссон Патрик
90'+14
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
15
Сандберг
Никлас
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
9
Кабран
Кевин
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
44
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
Викинг
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Волеренга

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
54.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Т
4:2
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
0:4
Т
1:1
Т
1:7
Т
1:0
Т
0:2
Т
0:2
Т
2:4
Т
3:4
ТМС
0:2
ТМК
0:2
Т
5:5
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:4
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:3
Т
0:1
Т
2:3
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.42
Себулонсен Себастьян 4 0.21
Трипич Златко 3 0.16
Кабран Кевин 2 0.11
Траоре Маи 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
Лёкберг Кристоффер 2 0.11
Танген Харальд 1 0.05
Сольбаккен Маркус 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Хауген Херман 1 0.05
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.05
Edvin Austboe 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.05
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.2
Кьяртанссон Видар 4 0.2
Удаль Хенрик 4 0.2
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.2
Лаюни Амор 3 (1) 0.15
Jacob Eng 2 0.1
Доннум Арон 2 0.1
Кристенсен Тобиас 1 0.05
Страндберг Стефан 1 0.05
Несберг Иван 1 0.05
Жута Леонард 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Толлос Йонатан 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Веватне Вильяр 2 0
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Edvin Austboe 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Хеденстад Вегар 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Толлос Йонатан 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
3
38%
8
38%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
15%
2
20%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Забито

32
30
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
9%
3
10%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
10
31%
4
13%
61-75
10
31%
8
27%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
11%
3
10%
1-15
7
25%
2
6%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
6
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2
Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5
Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Сахрауи Осам бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Хеденстад Вегар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Веватне Вильяр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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