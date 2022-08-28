Стадион: SR-Bank Arena
0'
17' Желтая карточкаВеватне Вильяр
20' Желтая карточкаХеденстад Вегар
0:1
35' ГолСахрауи Осам
0:2
55' ГолСахрауи Осам
1:2
70' ГолEdvin Austboe
74' Желтая карточкаEdvin Austboe
77' Желтая карточкаТраоре Маи
89' Желтая карточкаШёнг Магнус
90' Желтая карточкаГуннарссон Патрик
90'+14
Ход матча
17'
20'
35'
55'
70'
1:2
74'
77'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Шёнг
Магнус
27
Jacob
Eng
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jacob EngНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Викинг
Волеренга
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
54.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
20%
56.7%
7 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.42
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.21
|Трипич Златко
|3
|0.16
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.11
|Танген Харальд
|1
|0.05
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Хауген Херман
|1
|0.05
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.05
|Edvin Austboe
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.2
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.2
|Удаль Хенрик
|4
|0.2
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.2
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.15
|Jacob Eng
|2
|0.1
|Доннум Арон
|2
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|Несберг Иван
|1
|0.05
|Жута Леонард
|1
|0.05
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|Толлос Йонатан
|1
|0.05
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
3
38%
8
38%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
15%
2
20%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
4
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Забито
32
30
10 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
9%
3
10%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
9%
7
23%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
10
31%
4
13%
61-75
10
31%
8
27%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
11%
3
10%
1-15
7
25%
2
6%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
3
11%
9
29%
29%
61-75
6
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2
Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5
Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|1:2
|20
|10
|7
|3
|39 - 25
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|2:1
|19
|5
|9
|5
|25 - 31
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|1:2
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:2
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|2:1
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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