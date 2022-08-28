  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Мольде
4:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
13' Гол
Хуссейн Эцаз
21' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
1:1
24' Гол
Хейнтс Тобиас
2:1
29' Гол в свои ворота
Хорн Йорген
34' Красная карточка
Скиппер Антон
3:1
43' Гол
Брюнхильдсен Ола
68' Желтая карточка
Зехнини Рафик
4:1
80' Гол
Грёдем Магнус
89' Желтая карточка
Томассен Йоахим
90'+2
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
28
Хёуген
Кристоффер
20
Kristian
Eriksen
16
Хуссейн
Эцаз
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
31
Скиппер
Антон
3
Хорн
Йорген
16
Томассен
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
7
Хальворсен
Уле
Йорген
15
Сколевик
Стеффен
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Мольде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Сарпсборг-08

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:2
К
4:2
Т
1:0
Т
4:1
Т
5:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
4:0
Т
0:0
Т
1:4
Т
0:2
Т
5:1
Т
1:0
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.35
Грёдем Магнус 7 (1) 0.35
Линнес Мартин 4 0.2
Коса Маркус Андреас 4 0.2
Брюнхильдсен Ола 4 0.2
Эйкрем Магнус 3 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.15
Зехнини Рафик 2 0.1
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Хуссейн Эцаз 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.05
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 7 0.35
Майгор Миккел 6 0.3
Молинс Гильермо 5 0.25
Салетрос Антон 4 (3) 0.2
Солтведт Йоахим 3 0.15
Линнсет Йонатан 2 0.1
Эдегор Магнар 1 0.05
Упсет Кристиан 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Торп Виктор 1 0.05
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
19
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
6
24%
3
16%
1-15
5
20%
5
26%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
4
31%
5
22%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
7%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
33
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
7
18%
6
18%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
5
13%
5
15%
76-90

Пропущено

21
40
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
3
14%
2
5%
1-15
5
24%
7
18%
16-30
2
10%
11
28%
31-45
0
0%
2
5%
46-60
6
29%
8
20%
61-75
5
24%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1
Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 1:2 20 10 7 3 39 - 25 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 19 8 5 6 32 - 28 29
7. Викинг 19 8 5 6 33 - 27 29
8. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
9. Тромсё 2:1 19 5 9 5 25 - 31 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 19 1 4 14 16 - 38 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 1:2 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
5. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
6. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
7. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
8. Тромсё 2:1 9 5 3 1 16 - 12 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 1:2 11 3 5 3 19 - 17 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 2:1 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
    • 34'
      УДАЛЕНИЕ! - Скиппер Антон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Хорн Йорген уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Хейнтс Тобиас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Хальворсен Уле Йорген получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 4:1 Сарпсборг-08 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     