Стадион: Акер
4:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолХуссейн Эцаз
21' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
1:1
24' ГолХейнтс Тобиас
2:1
29' Гол в свои воротаХорн Йорген
34' Красная карточкаСкиппер Антон
3:1
43' ГолБрюнхильдсен Ола
68' Желтая карточкаЗехнини Рафик
4:1
80' ГолГрёдем Магнус
89' Желтая карточкаТомассен Йоахим
90'+2
Ход матча
13'
1:0
24'
1:1
29'
2:1
34'
43'
68'
80'
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
19
Хауган
Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
24 Johan Bakke
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Мольде
Сарпсборг-08
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
61.9%
23.8%
3 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.35
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.35
|Линнес Мартин
|4
|0.2
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.2
|Эйкрем Магнус
|3
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.15
|Зехнини Рафик
|2
|0.1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.05
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|7
|0.35
|Майгор Миккел
|6
|0.3
|Молинс Гильермо
|5
|0.25
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.2
|Солтведт Йоахим
|3
|0.15
|Линнсет Йонатан
|2
|0.1
|Эдегор Магнар
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Торп Виктор
|1
|0.05
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
19
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
6
24%
3
16%
1-15
5
20%
5
26%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
3
16%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
4
31%
5
22%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
7%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
33
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
7
18%
6
18%
1-15
5
13%
7
21%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
5
13%
5
15%
76-90
Пропущено
21
40
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
3
14%
2
5%
1-15
5
24%
7
18%
16-30
2
10%
11
28%
31-45
0
0%
2
5%
46-60
6
29%
8
20%
61-75
5
24%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1
Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|1:2
|20
|10
|7
|3
|39 - 25
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|19
|8
|5
|6
|32 - 28
|29
|7.
|Викинг
|19
|8
|5
|6
|33 - 27
|29
|8.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|9.
|Тромсё
|2:1
|19
|5
|9
|5
|25 - 31
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|19
|1
|4
|14
|16 - 38
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|1:2
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|5.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|6.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|7.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|8.
|Тромсё
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|1:2
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|2:1
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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