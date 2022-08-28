Стадион: Аречи
4:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолДиа Булайе
11' Желтая карточкаДепаоли Фабио
2:0
16' ГолБонаццоли Федерико
26' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
3:0
50' ГолДе Вильена Тонни
53' Желтая карточкаДавиде Никола
4:0
76' ГолБотхейм Эрик
79' Желтая карточкаРинкон Томас
85' Желтая карточкаБотхейм Эрик
90'+4
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
7'
1:0
11'
16'
2:0
50'
53'
76'
4:0
79'
85'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
15
Колли
Омар
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Сампдория
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|1
|0.33
|Де Вильена Тонни
|1
|0.33
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.33
|Ботхейм Эрик
|1
|0.33
|Кулибали Лассана
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|2
|0
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1
Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1
Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 4:0 Сампдория
Исход игры
Салернитана
11.6% (13)
Ничья
40.2% (45)
Сампдория
48.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (38)
1:2 Сампдория
26.8% (30)
0:1 Сампдория
17% (19)
1:0 Салернитана
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:2 Сампдория
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:1 Салернитана
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!