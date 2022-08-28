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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Салернитана
4:0
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
7' Гол
Диа Булайе
11' Желтая карточка
Депаоли Фабио
2:0
16' Гол
Бонаццоли Федерико
26' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
3:0
50' Гол
Де Вильена Тонни
53' Желтая карточка
Давиде Никола
4:0
76' Гол
Ботхейм Эрик
79' Желтая карточка
Ринкон Томас
85' Желтая карточка
Ботхейм Эрик
90'+4
4:0. Гол Эрика Бутхейма (видео)....
3:0. Гол Тонни Вильены (видео). ...
2:0. Гол Федерико Бонаццоли (вид...
1:0. Гол Булайе Диа (видео). Чем...

Ход матча

7'
Диа Булайе
1:0
11'
 
Депаоли Фабио
16'
Бонаццоли Федерико
(Диа Булайе)
2:0
26'
Маццокки Паскуале
 
46'
Кастанос Григорис
Маццокки Паскуале
 
50'
Де Вильена Тонни
(Кулибали Лассана)
3:0
53'
Давиде Никола
 
62'
 
Верре Валерио
Джуричич Филип
62'
 
Виейра Ронни
Вильяр Гонсало
63'
 
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
63'
 
Габбьядини Маноло
Лерис Мехди
65'
Ботхейм Эрик
Бонаццоли Федерико
 
76'
Ботхейм Эрик
(Диа Булайе)
4:0
78'
Самбья Саломон
Кандрева Антонио
 
78'
Валенсия Диего
Диа Булайе
 
79'
 
Ринкон Томас
80'
 
Йепес Жерар
Сабири Абдельхамид
82'
Пирола Лоренцо
Дьомбер Норберт
 
85'
Ботхейм Эрик
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 112
Салернитана 11.6% (13)
X 40.2% (45)
Сампдория 48.2% (54)
+1
выиграет Сампдория, со счетом 0:1
игра будет
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
25
Маджоре
Джулио
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
9
Бонаццоли
Федерико
1
Аудеро
Эмиль
12
Депаоли
Фабио
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
4
Вильяр
Гонсало
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Салернитана
3-5-2
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Салернитана
Сампдория

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 1 0.33
Де Вильена Тонни 1 0.33
Бонаццоли Федерико 1 0.33
Ботхейм Эрик 1 0.33
Кулибали Лассана 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 2 0
Давиде Никола 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бронн Дилан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Квальярелла Фабио 1 0
Ринкон Томас 1 0
Джуричич Филип 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Лерис Мехди 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1
Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1
Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
7. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Верона Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 112
    Салернитана 11.6% (13)
    X 40.2% (45)
    Сампдория 48.2% (54)
    +1
    выиграет Сампдория, со счетом 0:1
    игра будет
    Arii #
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    Прогнозы на матч Салернитана 4:0 Сампдория

    Исход игры
    Салернитана
    11.6% (13)
    Ничья
    40.2% (45)
    Сампдория
    48.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (38)
    1:2 Сампдория
    26.8% (30)
    0:1 Сампдория
    17% (19)
    1:0 Салернитана
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Сампдория
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:1 Салернитана
    2.7% (3)
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