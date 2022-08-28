Стадион: Stade Joseph Marien
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБонифасе Виктор
1:1
12' ГолМурильо Микаэль
2:1
31' ГолВанзейр Данте
41' Желтая карточкаКана Марко
59' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
69' Желтая карточкаВанзейр Данте
90' Желтая карточкаРодригес Хосе
90'+9
Ход матча
2'
1:0
12'
31'
2:1
41'
69'
90'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
17
Теума
Тедди
56
Zeno
Debast
55
Кана
Марко
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
-
27 Noah Sadiki
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.4
|Ванзейр Данте
|1
|0.2
|Сайкс Росс
|1
|0.2
|Бонифасе Виктор
|1
|0.2
|Саймон Адингра
|1
|0.2
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3
|0.6
|Амузу Френсис
|2
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.2
|Раман Бенито
|1
|0.2
|Мурильо Микаэль
|1
|0.2
|Ашимеру Маджид
|1
|0.2
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Noah Sadiki
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Родригес Хосе
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Требель Адриен
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Noah Sadiki
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|6.
|Андерлехт
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|13.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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