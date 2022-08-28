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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
2' Гол
Бонифасе Виктор
1:1
12' Гол
Мурильо Микаэль
2:1
31' Гол
Ванзейр Данте
41' Желтая карточка
Кана Марко
59' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
69' Желтая карточка
Ванзейр Данте
90' Желтая карточка
Родригес Хосе
90'+9
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
61
Арнстад
Кристиан
55
Кана
Марко
10
Версхарен
Яри
9
Раман
Бенито
70
Эспозито
Себастьяно
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 2 (1) 0.4
Ванзейр Данте 1 0.2
Сайкс Росс 1 0.2
Бонифасе Виктор 1 0.2
Саймон Адингра 1 0.2
Ниукоп Барт 0 0
Лапуссен Лоик 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 0.6
Амузу Френсис 2 0.4
Рафаэлов Лиор 1 0.2
Раман Бенито 1 0.2
Мурильо Микаэль 1 0.2
Ашимеру Маджид 1 0.2
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Noah Sadiki 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Родригес Хосе 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Требель Адриен 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Zeno Debast 1 0
Nilson Angulo 1 0
Noah Sadiki 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0
Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Гент - Андерлехт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Антверпен 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 6 - 6 10
6. Андерлехт 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Гент 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
13. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
14. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
16. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Кана Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Мурильо Микаэль бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Андерлехт онлайн

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