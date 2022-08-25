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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Барселона
 
Позже
Вальядолид
Прогнозы 33
Барселона 97% (32)
X 0% (0)
Вальядолид 3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Вальядолид
8.30
9.20
18.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Барселона
Вальядолид

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
5:1
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
2:1
П
1:3
П
4:0
П
0:3
П
0:1
П
6:0
ПД
4:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 1
Фати Ансу 1 0.5
Дембеле Усман 1 0.5
Бальде Алехандро 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тухами Ануар 1 0.5
Леон Серхио 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 1
Дембеле Усман 1 0
Араухо Рональд 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Роке Меса 1 0
Олаза Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3
Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0
Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Барселона 97% (32)
    X 0% (0)
    Вальядолид 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Вальядолид
    8.30
    9.20
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Вальядолид онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Вальядолид

    Исход игры
    Барселона
    97% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Вальядолид
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    40.63% (13)
    Нет
    59.38% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    30.3% (10)
    3:0 Барселона
    21.2% (7)
    3:1 Барселона
    21.2% (7)
    2:1 Барселона
    12.1% (4)
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    Вальядолид
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