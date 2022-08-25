Стадион: Spotify Камп Ноу
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История личных встреч
Барселона
Вальядолид
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Фати Ансу
|1
|0.5
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|Бальде Алехандро
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тухами Ануар
|1
|0.5
|Леон Серхио
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|1
|1
|Дембеле Усман
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Роке Меса
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3
Вальядолид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0
Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Барселона - Вальядолид
Исход игры
Барселона
97% (32)
Ничья
0% (0)
Вальядолид
3% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (21)
Меньше
34.38% (11)
Обе команды забьют
Да
40.63% (13)
Нет
59.38% (19)
Популярный счёт
2:0 Барселона
30.3% (10)
3:0 Барселона
21.2% (7)
3:1 Барселона
21.2% (7)
2:1 Барселона
12.1% (4)
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